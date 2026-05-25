La La Love You pasa la noche en vela en 'A ver quién duerme ahora', último adelanto de su nuevo disco
La La Love You ha decidido adelantarse a la publicación de A ver quién duerme ahora, su nuevo disco, y este miércoles publica A ver quién duerme ahora, una canción que desprende toda la energía de la banda. David Merino le canta desde la cama a esa chica que le ha dejado prendado y que está deseando volver a ver.
¿Por qué me miráis así?, el nuevo disco de La La Love You, está a punto de llegar y, para abrir boca, la banda ha decidido compartir un último adelanto.
El viernes 29 de mayo los madrileños estrenan su nuevo trabajo, que presentarán ese mismo día en Cuerpos especiales y una semana después en Local de Ensayo Europa FM, y este miércoles 27 publican A ver quién duerme ahora, una canción que desprende toda la energía de La La Love You y de la que ya tenemos el primer anticipo.
David Merino le canta desde la cama a esa chica que le quita el sueño y que ya está deseando volver a ver. Le acompañan en esta noche en vela Roberto Amor y Mía Berlín mientras Óscar Hoyos lo contempla desde los pies de la cama.
El vocalista sufre por ella en la cama, a la hora de levantarse y en la mesa del desayuno y se acuerda de la espina en el costado a la que canta Morissey (The Boy with the Thorn in His Side - Los Smiths) como metáfora de su sufrimiento.
A ver quién duerme ahoradesprende toda la energía de La La Love You, con el sonido pop de sus guitarras y las letras honestas, directas y pegadizas a las que nos tienen acostumbrados.
La letra de 'A ver quién duerme ahora' de La La Love You
Me he despertado
Con el pulso acelerado
Y una espina en el costado
Como canta Morrisey
Joder, señora,
Y a ver quién duerme ahora
Con esos ojos, y eso ojos de café
Que me desvelan cada noche que los miro
Aún no te has ido
Y ya quiero volverte a ver
Por eso, quiero que te quedes a mi lado