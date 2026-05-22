¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 25 al 29 de mayo

El verano está cada vez más cerca y las ganas de playas y vacaciones ya están en el aire.

El ambiente es cada vez más festivo y eso se traslada al estudio de Cuerpos especiales, por el que esta semana pasarán muchos amigos del programa.

Además, la hucha de Pilla la cita y gana la guita sigue llenándose cada día con 500 euros que Eva Soriano, Nacho García y Lalachus están deseando regalar a un oyente. Y en Pueblos especiales se sigue trabajando en confeccionar el mapa alternativo de España con las localidades más molonas.

¡Apunta todo lo que está por llegar y disfruta a lo grande de la última semana de mayo!

Lunes, 25 de mayo - Victoria Martín y Laura Weissmahr

Empezamos con risas. Victoria Martín y Laura Weissmahr se vienen al programa para presentar la serie Se tiene que morir mucha gente.

También habrá sección de Jorge Yorya, con lo último de redes, y de Arturo Paniagua, nuestro experto musical.

Martes, 26 de mayo - Guille Toledano

Acaba de lanzar No sé si quiero volver y se ha subido al escenario del Movistar Arena de Madrid con Pablo Alborán. Con esta carta de presentación llega Guille Toledano el martes a Cuerpos especiales.

Estarán también Jorge Yorya y Espido Freire, para relacionar literatura clásica con temas pop.

Miércoles 27 de mayo - Roberto Leal

El miércoles nos visita un amigo del programa (¿o deberíamos decir archienemigo?). Hablamos de Roberto Leal, que seguro que hablará con Eva Soriano del reto healthy al que se acaban de enfrentar.

Jorge Yorya viene también con la actualidad que acaba de pasar y Carmen Romero, con las reuniones de ideas de las que surgieron algunos de los inventos más actuales.

Jueves 28 de mayo - Alcalá Norte

Envueltos en plena gira Tierra Media 2026, Alcalá Norte se pasa el jueves por el programa para hablar de sus próximos conciertos y LOS LLAMADOS PITAGÓRICOS, segundo adelanto de su próximo disco.

También estarán Jorge Yorya y Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa.

Viernes 29 de mayo - La La Love You

Recién llegados de Ciudad de México y con el disco ¿Por qué me miráis así? recién salido del horno, el viernes cerramos la semana con La La Love You, próximo artista del Local de Ensayo Europa FM.

Además, se pasan Bertus con sus estrellitas morentes para poner nota a toda clase de experiencias y Juan Sanguino, nuestro experto en cultura pop.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.