La La Love You anuncia la fecha de publicación de su próximo disco

El grupo madrileño La La Love You ha desvelado la fecha de lanzamiento de su próximo disco, en el que la banda está trabajando en la actualidad.

La trayectoria de La La Love You desde los inicios de esta banda a finales de los años 2000 con su primer disco Umm... Qué rico!, muestra la constancia que han desplegado los madrileños hasta convertirse en uno de los grupos de referencia del pop en España.

Un ascenso conseguido a través de discos como La La Love You, publicado en 2013 y con una versión ampliada en 2020, Blockbuster, su álbum más reciente del año 2023, y singles y EP's que han conseguido crear una legión de fans fieles a las creaciones de Roberto Amor, David Merino, Lydia Carré y Oscar Hoyos.

Para muestra, solo hace falta echar un vistazo a las altas posiciones que ocupan en algunos de los festivales más prestigiosos del país o los sold outs que han colgado en los conciertos de su última gira.

Sin embargo, la banda acaba de anunciar en el programa de radio Las mañanas de RNE que La La Love You está inmerso en la producción de su próximo disco e incluso han dado una fecha de lanzamiento. "Esperamos que vea la luz el año que viene, prontito", han indicado Roberto Amor y David Merino en la entrevista.

"Ayer volvimos de un retiro (...) Nos gusta mucho irnos a componer y hacer un intensivo", han explicado sobre cómo están afrontando el proceso de creación actual, dejando a sus fans con ganas de escuchar las nuevas obras del grupo.

Además, han abordado un tema tan especial como la evolución desde sus inicios hasta el dulce momento que viven en la actualidad. "Ha sido un cambio de vida bastante grande (...) Lo disfrutamos porque nos gusta viajar y se hace llevadero", han reflexionado, demostrando que saben apreciar la mejor parte de su oficio.