La La Love You y Monsieur Periné funden estilos en 'Las medusas no tienen corazón', una canción de desamor sobre personas frías

"¿Se puede vivir sin corazón?".

Esta pregunta que planteaba un cartel de National Geographic en una carretera de Colombia sirvió de inspiración a La La Love You para dar título a su nueva canción.

"Hablaba de las medusas, pero ¿quién no ha conocido a alguien así?", se pregunta la banda que habla de desamor y falta de sentimientos en Las medusas no tienen corazón, su nuevo tema junto a los colombianos Monsieur Periné.

Las dos bandas fusionan estilos en este canción adelanto del nuevo disco de La La Love You previsto para mayo. Las melodías pegadizas y los sintetizadores de los primeros se funden con los ritmos tropicales y bailables de los segundos en un tema que habla de esas personas frías que pasan del todo a la nada sin importarle los sufrimientos del otro. Y que vuelven a insistir para acabar dejándolos otra vez.

"Tú me enseñaste olas gigantes | Constelaciones de estrellas de mar | Y en lo más hondo, woah | Mientras me ahogaba y te alejabas descubrí | Que las medusas no tienen corazón", dice la letra de la canción que mezcla el espíritu indie pop de la banda española con la sensibilidad sonora del proyecto colombiano.

Y continúa: "Y otra vez me dejé llevar | Fui detrás de ti y volví a picar | Y otra vez que caí en la red | ¿Será que no hay peces en el mar?"

La letra de 'Las medusas no tienen corazón', de La La Love You y Monsieur Periné

[Verso 1]

Nativa en la tele me recuerda que me duele el pecho

Siempre que me acuerdo de ti

Dicen que hay especies que viven entre los peces sin corazón

Oh, no

[Pre-Coro]

Y otra vez vuelves a latir

Vuelve mi ansiedad, no es fácil respirar

Y otra vez te quiero sentir

¿Será que no hay peces en el mar?

[Coro]

Tú me enseñaste lagos y mares

Y entre corales te perseguí

Y en lo más hondo, woah

Tú me soltaste en el vacío y me perdí

Tú me enseñaste olas gigantes

Constelaciones de estrellas de mar

Y en lo más hondo, woah

Mientras me ahogaba y te alejabas descubrí

Que las medusas no tienen corazón

[Verso 2]

Dice un dicho marinero que los bello es traicionero en el mar

Cuidado

Porque el canto de sirena siempre esconde una condena detrás

Oh, no

[Pre-Coro]

Y otra vez me dejé llevar

Fui detrás de ti y volví a picar

Y otra vez que caí en la red

¿Será que no hay peces en el mar?

[Coro]

Tú me enseñaste lagos y mares

Y entre corales te perseguí

Y en lo más hondo, woah

Tú me soltaste en el vacío y me perdí

Tú me enseñaste olas gigantes

Constelaciones de estrellas de mar

Y en lo más hondo, woah

Mientras me ahogaba y te alejabas descubrí

Que las medusas no tienen corazón

[Interludio]

Uh, woah, oh

Uh, woah, oh

[Outro]

Que las medusas no tienen corazón

Que las medusas no tienen corazón

Que las medusas no tienen corazón