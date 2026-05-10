LUCYCALYS y TONY GROX cierran la gala de los Premios Platino con una nueva versión de 'T AMARÉ'

Tony Grox & Lucycalys en el Benidorm Fest 2026 | Manuel Queimadelos Alonso / Getty Images

Desde 2023, cuando se celebró la segunda edición del Benidorm Fest, el ganador del certamen está llamado a convertirse en una de las estrellas de los Premios Platino.

Su presencia en la gala se ligó directamente a la incorporación del voto internacional al sistema de votaciones de Eurovisión —con la posibilidad de voto del público latino— y, pese a que este año España ha abandonado el certamen, se ha convertido ya en una tradición.

LUCYCALYS y TONY GROX se sumaron este sábado a la ceremonia celebrada en el Teatro Gran Tlachco del parque natural de Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, para cantar T AMARÉ.

Los dos artistas fueron los encargados en cerrar la gala, que encumbró a la película El agente secreto con siete premios, y en la que la actriz española Blanca Soroa recibió el premio a Mejor actriz por Los domingos.

También la película Sorda se llevó dos galardones, a Mejor ópera prima y Mejor interpretación masculina para Álvaro Cervantes. Y el actor Álvaro Morte recibió este premio por la miniserie Anatomía de un instante, que recibió cuatro premios en total (dirección de arte, fotografía, sonido y vestuario).

La otra española premiada fue Candela Peña como Mejor actriz de miniserie por Furia.

En el plano musical, la noche contó también con las actuaciones de Manuel Carrasco,Camilo y María Becerra, que cantó por primera vez en directo Recuerdo que nunca existió.