LUCYCALYS y TONY GROX cierran la gala de los Premios Platino con una nueva versión de 'T AMARÉ'
La noche de los Premios Platino fue también una noche de música con las actuaciones de Camilo, Manuel Carrasco y LUCYCALYS y TONY GROX. Los ganadores del Benidorm Fest, que no representarán a España en Eurovisión 2026, no se perdieron esta cita y estrenaron un versión de su canción T' AMARÉ.
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Desde 2023, cuando se celebró la segunda edición del Benidorm Fest, el ganador del certamen está llamado a convertirse en una de las estrellas de los Premios Platino.
Su presencia en la gala se ligó directamente a la incorporación del voto internacional al sistema de votaciones de Eurovisión —con la posibilidad de voto del público latino— y, pese a que este año España ha abandonado el certamen, se ha convertido ya en una tradición.
LUCYCALYS y TONY GROX se sumaron este sábado a la ceremonia celebrada en el Teatro Gran Tlachco del parque natural de Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, para cantar T AMARÉ.
Los dos artistas fueron los encargados en cerrar la gala, que encumbró a la película El agente secreto con siete premios, y en la que la actriz española Blanca Soroa recibió el premio a Mejor actriz por Los domingos.
También la película Sorda se llevó dos galardones, a Mejor ópera prima y Mejor interpretación masculina para Álvaro Cervantes. Y el actor Álvaro Morte recibió este premio por la miniserie Anatomía de un instante, que recibió cuatro premios en total (dirección de arte, fotografía, sonido y vestuario).
La otra española premiada fue Candela Peña como Mejor actriz de miniserie por Furia.
En el plano musical, la noche contó también con las actuaciones de Manuel Carrasco,Camilo y María Becerra, que cantó por primera vez en directo Recuerdo que nunca existió.