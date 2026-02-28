La historia real en que se inspira 'Los Domingos', la película de Alauda Ruiz de Azúa nominada a 13 premios Goya

Los Domingos, la película dirigida por la laureada directora Alauda Ruiz de Azúa, parte como la gran favorita en la gala de los Premios Goya. Con 13 nominaciones, entre ellas Mejor película, Mejor dirección y Mejor guion original, esta historia se ha posicionado en los galardones más importantes del cine español por delante incluso de Sirât, la producción dirigida por Oliver Laxe que ha dado el salto internacional y es candidata a dos Premios Oscar en la próxima gala, que se celebrará el 15 de marzo, como Mejor película internacional y Mejor sonido.

El último trabajo de la directora de Cinco lobitos, película por la que consiguió el Goya a la Mejor dirección novel, y de la miniserie Querer sobre la silenciada violencia en el matrimonio, cuenta la historia de Ainara —a la que da vida Blanca Soroa y ha sido nominada al Goya como Mejor actriz revelación—, una brillante chica de 17 años, huérfana de madre y educada en una familia conservadora de clase media de Bilbao. A esa edad en la que debe decidir cuál será su camino en la universidad, Ainara anuncia que quiere ingresar en un convento para ser monja de clausura.

La noticia supone el desmembramiento familiar entre los que, tras el shock inicial, terminan aceptando la decisión, como su padre —interpretado por Miguel Garcés, nominado al Goya como Actor protagonista— , y los que la rechazan de forma tajante, como Maite, su tía atea —interpretada por Patricia López Arnaiz, también nominada, como Actriz protagonista—, convirtiendo la historia en un debate entre la razón y la fe, entre lo material y lo espiritual, y entre el adoctrinamiento y el libre albedrío. Pero en el fondo, de nuevo, como en los trabajos anteriores de la directora bilbaína, la familia es el centro de la historia: "Me interesa como un organismo vivo que puede ser un refugio o una cárcel y que, además, muta. No hay que darlo por sentado nunca porque es algo que va cambiando".

Precisamente el título de la cinta hace referencia a esos encuentros familiares en las tradicionales comidas de domingo, donde nacen los conflictos, los debates y las disputas. Sin olvidar que también pone el foco en su sentido litúrgico, es el día del Señor para la tradición católica.

La vocación religiosa desde una perspectiva laica

Además de dirigir la película, Alauda Ruiz de Azúa también firma el guion de Los Domingos que escribió inspirándose en una historia real, no tan cercana como se ha dicho pero que le llevó a intentar "comprender una realidad fascinante, como la vocación religiosa desde mi perspectiva laica".

"Con 18 o 19 años, una chica cercana a mí ingresó en una orden religiosa. Me llamó mucho la atención"

"Es una historia que me acompaña desde hace mucho tiempo cuando, con 18 o 19 años, una chica cercana a mí ingresó en una orden religiosa. Me llamó mucho la atención que alguien tomara esta decisión tan radical que yo viví como una renuncia a la vida", señalaba en la revista Fotogramas. Además, reconocía ante los micrófonos de Onda Cero en Más de uno que entre su generación había cierta fascinación por la figura de esas mujeres que se 'casaban' con Dios y vivían bajo los votos de celibato, obediencia, pobreza y, muchas de ellas, de clausura.

Asegura la vizcaína que esa historia estuvo en su bloc de notas durante años, pensando en los motivos por los que una persona toma esta decisión "en un momento en el que está a punto de vivir muchas cosas". Entonces, después de rodar Cinco lobitos y antes de Querer, los productores le preguntaron si tenía algún proyecto: "Les dije: 'Os va a parecer una locura, pero…'. Y se la conté". Ahí comenzó a gestarse esta película que hace solo unos meses fue reconocida con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

Alauda Ruiz de Azúa se acercó a la historia "casi como una antropóloga o una socióloga, con el cuidado de no alterar nada"

Para escribir el guion, Alauda dice que se acercó a la historia "casi como una antropóloga o una socióloga, con el cuidado de no alterar nada". Conoció a chicas que habían vivido el proceso "de las que algunas llegaron a ingresar en la orden y otras no", pero también se entrevistó con familiares y educadores religiosos, además de contar con el asesoramiento de dos sacerdotes para asegurar la fidelidad en la representación de las liturgias y la vida en el convento en el rodaje.

"En este proceso, fueron claves los testimonios que hablaban de 'amor' (hacia Dios), que me dieron la clave para construir la película con dos puntos de vista radicales: el de la tía que considera una locura la decisión y el de la chica que siente la vocación. Contraponer el amor espiritual, divino, frente al amor más terrenal y más imperfecto, que es la familia: si no tienes un asidero religioso, te queda ese amor más imperfecto", explicaba la directora a RTVE.

En la construcción del guion puso especial énfasis en no distorsionar, para no juzgar o condicionar al espectador. "A mí me interesaba generar un relato en el que el espectador se preguntara hasta qué punto la decisión de Ainara es algo genuino, espiritual o si hay también factores como la soledad o los conflictos psicológicos", señalaba a Carlos Alsina, huyendo, ante todo, de que fuese una película dogmática en ningún sentido.