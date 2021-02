Luis Fonsi y Rauw Alejandro rescatan el hit 'A Puro Dolor' de Son By Four en 'Vacío'

¡Estamos de cumpleaños! Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, cumple 31 años en uno de los momentos más importantes de su carrera musical y personal. Su disco After Hours y su actuación en la Super Bowl, le han consagrado como uno de los artistas más importantes de los últimos años. Sin embargo, no todo ha sido fama y éxito en la vida del cantante. ¡Hacemos un repaso a su vida!