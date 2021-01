Investidura de Joe Biden: Del discurso histórico de Jennifer Lopez en español, al himno de Lady Gaga o las actuaciones de Katy Perry, Ozuna y Luis Fonsi

Bajo el titulo 'Celebrating America', la espectacular gala de investidura de Joe Biden fue retransmitida por las cadenas más importantes de Estados Unidos (a excepción de la Fox, siempre vinculada a Trump), en un despliegue de patriotismo y celebración de la democracia.

Una de las actuaciones más icónicas de esta investidura ha sido la de Jennifer Lopez. Vestida con un traje Chanel de blanco impoluto, JLo deslumbró en la toma de posesión de Biden interpretando 'This land is your land' y 'America, the beautiful'.

Hacia el final de su actuación, la artista de origen puertorriqueño hizo historia al pronunciar en español un fragmento del juramento de los Estados Unidos: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".

Esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se hace el juramento en un idioma que no es el inglés, en un acto por reivindicar la gran comunidad latina que forma parte del país.

Por supuesto, otra de las grandes protagonistas de la ceremonia fue Lady Gaga, la encargada de interpretar el himno de los Estados Unidos.

Una vez más, la artista mostró su espectacularidad vocal en una emocionante actuación que completó con un poderoso mensaje en redes sociales en el que se muestra optimista por esta nueva etapa en el país, y aboga por el amor, dejando atrás el odio: "Un día para soñar de alegría por un futuro como país. Un sueño no violento, un sueño que proporcione seguridad para nuestras almas".

KATY PERRY TRAJO LA LUZ Y EL ESPECTÁCULO

.

Si Lady Gaga fue la encargada de inaugurar la investidura de Biden, Katy Perry se propuso clausurarla por todo lo alto. Lo hizo interpretando uno de los grandes éxitos de su carrera, 'Firework', que acompañó de una espectacular actuación llenando el cielo de fuegos artificiales.

Otras grandes actuaciones de la gala de investidura de Joe Biden fue la de Justin Timberlake y Ant Clemons, que interpretaron su tema 'Better Days'.

Lo hicieron desde el Stax Museum of American Soul Music, en Memphis, cuna del rock'n'roll y el blues.

John Legend hizo lo propio interpretando un clásico, 'Feeling Good' de Nina Simone. Otra muestra del optimismo que se puede respirar en Estados Unidos tras la marcha de Trump.

SABOR LATINO EN LA INVESTIDURA

.

Jennifer Lopez no fue la única estrella hispana que participó en la gala. Si bien ella lo hizo durante la investidura, en la fiesta que se alargó hasta la madrugada Ozuna, Luis Fonsi y DJ Cassidy se encargaron de poner el toque latino con un mashup de 'Taki Taki' y 'Despacito'.

La mexicana Demi Lovato tampoco faltó a la celebración del nuevo presidente de los EEUU cantando 'Lovely Day' en el evento inaugural.

UNA NOCHE A RITMO DE ROCK

.

Por supuesto, tampoco podía faltar el rock en una gala tan importante. Numerosos artistas y personalidades conocidas han mostrado su apoyo a Joe Biden durante las elecciones.

Muchos de ellos, tampoco han querido perderse celebrar esta victoria, como ha sido el caso de Bruce Springsteen, interpretando 'Land of Hope and Dreams' desde el Monumento a Lincoln.

Jon Bon Jovi y Foo Fighters hicieron lo propio con 'Here Comes the Sun' y 'Times Like These', respectivamente. Y es que a pesar de los diferentes estilos o generaciones, todos los presentes tenían en común su optimismo y la ilusión por el mañana en esta nueva etapa para los Estados Unidos.