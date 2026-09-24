Macklemore anuncia una gira en honor a las víctimas de Palestina tras su cancelación del tour de Ed Sheeran

Macklemore fue expulsado del Loop Tour de Ed Sheeran como telonero tras apoyar abiertamente sobre el escenario al pueblo palestino en pleno conflicto bélico con Israel. La promotora que lleva la gira del británico decidió que el artista no continuara en el tour después de que varios recintos de Estados Unidos pidieran que no participara en los conciertos del intérprete de Camera.

Desde entonces se ha creado una gran conversación respecto a la responsabilidad de los artistas de condenar públicamente el genocidio en Gaza sin represalias. Y, a la vez, se ha criticado directamente a Ed Sheeran por su manera de evitar pronunciarse ante lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina y por no evitar la cancelación de su telonero.

Tras su expulsión de la gira, Macklemore quiso dejar clara su postura. "Voy a donar el millón de dólares de mis ganancias netas de la gira Loop de Ed Sheeran a seis organizaciones que trabajan directamente en apoyo del pueblo palestino", anunció.

Sin embargo, ahora el artista ha sorprendido con otra decisión. "Lo que me pasó a mí es más grande que un solo artista o un solo escenario. Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces están permitidas en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberían estar prestando atención", ha reflexionado el músico en redes sociales.

Y su campo de batalla será de nuevo el escenario: "Así que vamos de gira. Todos los ingresos beneficiarán a organizaciones que apoyan al pueblo palestino y al movimiento".

El artista ha anunciado así el Free Palestine tour, una gira que de momento pasa por tres ciudades europeas en las que estarán presentes tanto Macklemore como "amigos", cuyos nombres todavía no ha desvelado.

Fechas y ciudades del 'Free palestine tour'