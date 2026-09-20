Ed Sheeran habla del conflicto por Macklemore y explica que ha eliminado su escenario B "por miedo de lo que pudiera pasar"

Te interesa Qué está pasando con la gira de Ed Sheeran y por qué se ha quedado solo

Ed Sheeran continúa en el centro de la polémica por sus cuestionadas palabras acerca de la cancelación de Macklemore en sus conciertos como telonero por sus palabras en apoyo a Palestina.

El británico lanzó un comunicado exculpándose de la decisión y expresando una opinión sobre el conflicto palestino-israelí que no convenció a parte de sus fans. Desde entonces, todos los teloneros de la gira Loop Tour han ido anunciado su salida de la gira del intérprete de Camera.

Ahora, en su concierto el sábado 19 de septiembre en Filadelfia, Ed Sheeran abordó la controversia en directo, con un extenso discurso enfocado a la exclusión de Macklemore de su gira.

"Antes de tocar algunas canciones esta noche, espero que no os moleste que diga unas palabras sobre la semana pasada", introdujo Sheeran al comienzo del show.

"Estoy acostumbrado a que critiquen mi música, y siempre lo acepto con gusto porque tengo suerte. A muchos de vosotros os gusta mi música. Pero esta semana, las críticas fueron sobre algo mucho más importante, y he tenido que tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo", declaró el artista, visiblemente arrepentido.

"Cumplir mi compromiso con mis fans también es una parte esencial de quién soy"

El vocalista de Give Me Love continuó su discurso: "No quiero decepcionar a los fans y nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha situado en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y sobre el asunto político más complejo del planeta. Mis conciertos siempre han sido un espacio seguro para todo el mundo, y eso es algo muy importante para mí. Cumplir mi compromiso con mis fans también es una parte esencial de quién soy, y por eso estoy aquí esta noche, yo solo, y continúo con la gira".

Su pesar por sus invitados que se retiraron

Más adelante, durante el concierto, Sheeran presentó a los músicos que sustituyeron a Beoga, el grupo irlandés de folk tradicional que decidió abandonar las fechas restantes de la gira estadounidense. "Hay ciertas canciones que simplemente no funcionan con el pedal de loops, así que cuando mis amigos se bajaron del concierto pensé: '¿Cómo voy a mantener el espectáculo igual? ¿Y cómo voy a conseguir músicos que quieran subirse al escenario conmigo en una semana en la que nadie quiere hacerlo?'".

"Solo quiero decir, antes de que salgan al escenario, que aceptaron tocar conmigo sabiendo que el mundo pensaba que yo era cierto tipo de persona", continuó exponiendo. "Aceptaron sabiendo que el mundo también podía odiarlos por estar en el escenario conmigo, y les estoy enormemente agradecido por estar aquí esta noche y compartir el escenario conmigo delante de todos vosotros", insistió el músico al hablar de Beoga.

La eliminación del segundo escenario por "miedo"

La polémica también llevó a Sheeran a eliminar el escenario B —una plataforma secundaria, más pequeña y cercana al público donde suele interpretar varias canciones— porque "tenía miedo de lo que pudiera pasar si me colocaba en medio".

"No sabía si la gente iba a estar enfadada conmigo"

"Voy a ser completamente sincero con vosotros: no sabía cómo iba a ser este público esta noche", expresó el artista desde el escenario. "No sabía si me iban a lanzar cosas. No sabía si la gente iba a estar enfadada conmigo", expuso con sinceridad. Y por ello no quería arriesgarse a pasar entre el público a un segundo escenario presente en el resto de la gira.

Cerca del final del concierto, Sheeran volvió a agradecer a sus seguidores su apoyo con otro emotivo discurso, esta vez sin leer un teleprónter, durante lo que describió como "una de las peores semanas de mi vida".

"De verdad que no sabía si esta gira iba a seguir adelante", continuó, mientras el público respondía con una sonora pitada de desaprobación. "De verdad que no sabía si volvería a subirme a un escenario, ni siquiera si quería seguir siendo artista. En situaciones así es cuando descubres quiénes son realmente tus amigos", defendió el artista, afectado.

De hecho, explicó que muchas personas de su entorno le habían insistido en cancelar la gira: "Había muchísima gente en mi vida, personas que conozco desde hace muchísimos años, entrando en pánico y apartándose de mí". "Pero, en el fondo, miraba la venta de entradas y no veía cancelaciones. Veía que la gente seguía comprando entradas para este concierto. Mientras todo el mundo me decía que cancelara y sentía que amigos, familiares y personas cercanas me abandonaban, llegué al final de la semana y vi a 50.000 personas que no me habían abandonado", contó.

Cambia sus palabras sobre Palestina

En el discurso Ed Sheeran también se ha mostrado más comprometido con el pueblo palestino: "He intentado, a lo largo de mi carrera, no convertirme en un comentarista político de ningún tipo, porque quiero que mi música y mis conciertos traten sobre la unidad y no sobre la división. Pero esto es una cuestión humanitaria y ya no puedo ocultar cómo me siento al respecto. Lo que ocurrió en Israel y en el festival Nova Music Festival el 7 de octubre fue horroroso y agravó siglos de sufrimiento del pueblo judío. Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Se nos puede romper el corazón por la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles, de vidas de niños, y la injusticia sistemática que estamos viendo desarrollarse en Cisjordania no puede pasarse por alto".

Y añadió: "Ya estoy hablando con personas de distintos ámbitos para encontrar la forma de hacer una contribución que ayude a las víctimas de estos tiempos tan terribles, y también estoy escuchando y aprendiendo, porque no sé lo suficiente".

El concierto del sábado fue la primera actuación de Sheeran desde una semana especialmente convulsa, pero parece que el Loop Tour seguirá en pie.