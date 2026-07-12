Madonna celebra 'Club Confessions', un íntimo concierto para agradecer el éxito de 'Confessions II'

Madonna continúa disfrutando del éxito de Confessions II, el álbum que publicó el pasado 3 de julio y que supone la secuela de Confessions on a Dance Floor, el disco con el que revolucionó las pistas de baile en 2005.

Para celebrar la buena acogida del proyecto por parte del público, la Reina del Pop ha protagonizado un evento especial bajo el nombre de Club Confessions, celebrado el 11 de julio en el Knockdown Center de Queens, en Nueva York. Un concierto de pequeño formato, con un aforo aproximado de 3.100 personas.

El espectáculo fue anunciado con muy poca antelación y despertó una enorme expectación entre los seguidores de Madonna y, como no podía ser de otra manera, las entradas se agotaron rápidamente.

Lejos de plantearse como un concierto convencional, Club Confessions se presentó como una experiencia inspirada en la cultura de club que define esta nueva etapa musical de la cantante. El cartel reunió a Madonna junto a su histórico colaborador Stuart Price y a los DJs Honey Dijon, FCUKERS, Junior Sanchez y Sam-E, todos ellos vinculados al universo de la música electrónica y dance.

La celebración de este evento llega apenas unas semanas después de otra actuación sorpresa de Madonna en Times Square durante el mes del Orgullo. Y es que la intérprete de Vogue está haciendo de las apariciones sorpresa su sello personal.

Aunque el evento ha generado una enorme conversación entre los fans, por el momento Madonna no ha anunciado una gira mundial para presentar el álbum. Por lo que este tipo de actuaciones son de lo más especiales y exclusivas.