Madonna reversiona 'La Isla Bonita' junto a Diplo

Madonna ya está preparando su nuevo álbum, que previsiblemente verá la luz a finales de este 2014. En esta ocasión ha contado con la colaboración del DJ y productor Diplo, que ya ha grabado al menos siete canciones para el nuevo disco de Madonna.

Hasta el momento, la mayor sorpresa es que la reina del pop ha decidido grabar una versión "dub" de La Isla Bonita, uno de sus temas favoritos y uno de los que más ha repensado para sus giras, cambiando el inicio de la canción "Last night I dreamt of San Pedro", por "last night I dreamt of Major Lazer", en homenaje a Diplo. La Isla Bonita fue una canción que gozó de popularidad internacional y llegó a los puestos más altos en las listas de países como Austria, Canadá, Francia, Alemania y Suiza. 28 años después de este boom, Madonna pretende volver a pegar fuerte con este hit en todas las listas y salas de baile.

Por lo pronto, Diplo nos presenta un adelanto de este nuevo hit como aperitivo de lo que está por venir. En uno de los capítulos de Superstars DJs de la BBC, el productor desvela un fragmento cantado de la canción con sutiles diferencias perceptibles tanto en la base como en el contenido de la letra. Podemos ver a Diplo pinchando una remezcla de Major Lazer -proyecto del que es parte- de La Isla Bonita con los vocals regrabados.