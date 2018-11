Major Lazer y Tove Lo estrenan un dance vídeo cargado de energía para 'Blow That Smoke'

Un buen baile puede catapultar una canción al estrellato. Y si no que se lo digan al 'All my Feelings' de Drake. El tema se convirtió en un mega hit gracias al challenge, que no dejaba de sumar adeptos.

Con esta premisa, ¿conseguirán Major Lazer y Tove Lo elevar a las alturas su colaboración 'Blow That Smoke'? En el videoclip oficial del tema veíamos a una Tove Lo reconvertida en una camarera de motel que se teletransportaba a un fiestón en la espesa jungla. Y todo este psicodélico viaje gracias al humo de una cachimba mágica.

Ahora acaba de estrenarse el Dance Video del tema y ¡menudo ritmo tienen estas chicas! Anímate a seguir la coreografía y destapa tu lado más fiestero. ¡Que el ritmo no pare!