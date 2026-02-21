Malú canta 44 canciones en Live Las Ventas de Madrid: el setlist completo para celebrar 28 años de carrera
Los siete conciertos de Malú en Live Las Ventas de Madrid proponen el repertorio más ambicioso de su carrera, con un total de 44 canciones de todos sus discos.
"Llevo muchísimos años y ahora, por fin, soy feliz". Tras 28 años de carrera, Malú ha encontrado la fórmula para compaginar el trabajo con el bienestar. Así lo demuestran sus Siete noches en Live Las Ventas de Madrid, donde la artista condensa toda su trayectoria musical cantando 44 canciones —muchas de ellas, en versión reducida—.
A pesar de algunos fallos técnicos provocados por ser el primer show —"Hemos podido ensayar musicales, pero nada más"—, este viernes 20 de febrero ha arrancado esta serie de conciertos con las entradas agotadas y su banda de música: trompeta, saxofón, teclado, guitarras, batería, coristas...
"Es muy difícil meter 28 años de carrera en un show", ha dicho Malú. "No es el tiempo que yo quiera estar, es el que puedo. Tuve una idea: meter todo lo posible en ese tiempo. Intentar recordar y viajar a esos lugares. Volver a hacer esas canciones que hacía tanto que no tocaba, es muy especial". Son 60 las que sé que os gustaría escuchar, pero no caben".
Aun así, la artista se guarda un as bajo la manga: cantar dos canciones sorpresa cada noche. "Está pensado para tocar las máximas posibles. Que podamos cantaros mucho más de lo que se puede, de lo que nos dejan. Son momentos diferentes", ha explicado. En su primer show, esos temas han sido Sueños de libertad y Todos los secretos, con Pablo Alborán como invitado.
Repertorio completo de Malú en Live Las Ventas
A continuación, en Europa FM repasamos las 44 canciones que ha cantado Malú en su primera fecha en Live Las Ventas de Madrid, que ha durado dos horas y cuarto. Además, añadimos a qué disco pertenece cada tema:
- 1. Lucharé (Aprendiz)
- 2. Agua de mayo (Desafío)
- 3. Vértigo (Guerra fría)
- 4. Días de sol (Vive)
- 5. Ni un paso atrás (Sí)
- 6. Cenizas (Caos)
- 7. Lejos de ti (Oxígeno)
- 8. Ingobernable (Mil batallas)
- 9. Primer amor (nuevo disco)
- [Discurso sobre sus 28 años de carrera]
- 10. Si tú me dejas(Aprendiz)
- 11. Aposté por ti (Cambiarás)
- 12. Sin ti todo anda mal (Esta vez)
- 13. Me quedó grande tu amor (Esta vez)
- 14. Te conozco desde siempre (Malú)
- 15. Eres el agua (Malú)
- 16. Enamorada (Otra piel)
- 17. Dame tu alma (Desafío)
- [Cambio de vestuario]
- 18. Hojas secas (Vive)
- 19. Dicen por ahí(Vive)
- 20. Desafío (Desafío)
- 21. Nadie (Vive)
- 22. Caos (Caos)
- 23. Voy a quemarlo todo (Guerra fría)
- 24. Quién (Guerra fría)
- 25. Ahora tú (Guerra fría)
- 26. Vuelvo a verte (Dual)
- 27. Ciudad de papel (Oxígeno)
- 28. Invisible (Oxígeno)
- 29. El apagón (Guerra fría)
- 30. Todo sabe a ti (nuevo disco)
- [Empieza la parte sorpresa]
- 31. Sueños de libertad
- 32. Todos los secretos (Oxígeno, A TODO SÍ)
- [Fin de la parte sorpresa]
- 33. El intento (nuevo disco)
- 34. Blanco y negro (Guerra fría)
- 35. A prueba de ti (Sí)
- 36. No voy a cambiar (Desafío)
- 37. Contradicción (Oxígeno)
- 38. Toda (Esta vez)
- 39. Quiero (Caos)
- 40. Ángel caído (Sí)
- 41. Ausente (A TODO SÍ)
- 42. Aprendiz (Aprendiz)
- [Discurso]
- 43. Canción inédita (nuevo disco)
- 44. Como una flor (Aprendiz)