Maluma: cómo y cuándo ver su concierto para presentar 'Papi Juancho' en directo

El productor musical y DJ internacional ha sido hallado muerto en su casa de Miami Beach. Erick Morillo, autor del hit 'I like to move it', ha fallecido a los 49 años y son innumerables las muestras de apoyo a la familia y los mensajes de despedida que han llenado las redes sociales para recordar a uno de los grandes referentes de la música electrónica mundial. La Policía ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de su muerte. Esta noche, el DJ Wally Lopez rendirá un homenaje a Erick Morillo con su set en Insomnia Radioshow de 01 a 03h en Europa FM.

👉 Especial homenaje a Erick Morillo en Insomnia Radioshow con Wally Lopez