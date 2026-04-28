Maluma estrena 'Loco x Volver', el adelanto de su próximo disco con el que homenajea a Colombia
El colombiano ha publicado este nuevo tema que formará parte de su disco Loco x Volver y en cuyo videoclip muestra imágenes de su tierra, sus gentes y acciones de la vida cotidiana.
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Maluma llevaba casi tres años sin publicar un disco, desde Don Juan, pero la espera se ha acabado.
El colombiano ha anunciado su undécimo disco, Loco x Volver, "un álbum hecho desde el amor, desde la verdad, y sobre todo, pensando en ustedes".
Y es que este álbum ha sido pensado como "un homenaje a nuestra tierra, nuestra gente, nuestra cultura y nuestros ancestros".
Según ha revelado Maluma, el disco verá la luz el 15 de mayo, pero por el momento podemos ir disfrutando de su tema Loco x Volver, el cual cuenta con un videoclip con un mensaje muy claro.
"Estoy ansioso, emocionado… listo para que lo sientan tanto como yo", ha compartido en la cuenta de Instagram del disco.
"Extrañaba a Juan Luis, extrañaba a mi esencia", ha compartido en sus redes sobre este álbum que "le ha ayudado a sanar".
Homenaje a su tierra y su cultura
Últimamente, los cantantes han decidido apostar por proyectos dedicados a ensalzar sus países de origen y su cultura y expresar la nostalgia y el deseo de volver a sus raíces.
En el videoclip de Loco x Volver podemos ver rapidamente que Maluma no es el protagonista, sino la propia Colombia: las acciones cotidianas de sus habitantes en las calles, los agricultores trabajando, sus trajes regionales, sus comidas, sus celebraciones, sus deportistas e incluso la propia familia de Maluma.
Al final del tema, podemos incluso ver imágenes sueltas de todos estos momentos con sonido ambiente, poniendo aún más énfasis en lo que importa: Colombia.
Letra de 'Loco x Volver'
Madrecita, ¿qué es esto que estoy sintiendo?
Es una pena que duele muy dentro
Fui buscando fortuna y dejé mi pueblo
Es duro ver cómo ha pasado el tiempo
Que la abuela no sepa que estoy llorando
Que sus restos se quedaron en mi piel
Que, aunque yo me encuentre lejos mientras tanto
Que me espere, porque ya voy otra vez
A sentarme con mis parceros del barrio
A mi casa, que sé que me vio nacer
No le digas a mi tierra que la extraño
Solo dile que estoy loco por volver
Que estoy loco por volver
Que estoy loco por volver
Que estoy loco por volver
Que estoy loco por volver
A mi casita, que la extraño
A la tierrita que me quiere
Y a la tierrita que yo más amo (jaja, dice)
A la que nunca me hace daño
La que me ha visto desde niño
Y a mis ancestros les dio trabajo
Amarillo el Sol, azul el cielo
Roja la sangre de mis abuelos
Cómo me duele cada que vuelo
Y una delicia cada que vuelvo
Qué bendición pisar tu suelo
Casita linda de mis anhelos
Es un orgullo ser colombiano
Pero una chimba ser antioqueño
Una chimba no, una recontra chimba
Que estoy loco por volver (alright, alright)
Que estoy loco por volver (Maluma, ba-ba-baby)
Que estoy loco por volver (dice)
Que estoy loco por volver
Que estoy loco por volver (a mi casa, a mi tierra)
Que estoy loco por volver, ae, ae
Que estoy loco por volver (yeah, yeah)
Que estoy loco por volver (dice, dice), ae, ae
Oye, toda esta canción, todo este álbum
Todo lo que está aquí reflejado
Va dedicado a todos los pela'ítos, a todos los jóvenes de Medellin
De Colombia, de Latinoamérica
Que sepan que, con disciplina, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio
Con mucha humildad, podemos cumplir nuestros sueños
Yo estaba loco por volver, loco por volver a mi tierra, a mi casa
A mi familia, a mis amigos, mi gente, a mi música, a mi esencia
Yo estaba loco por volver a Juan Luis
Muchas gracias, mi gente, sin ustedes no sería absolutamente nadie
Los amo