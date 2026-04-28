Rosalía reacciona a la pancarta de un fan que pide justicia para 'El Mal Querer': "Sé que lo dices con cariño pero..."

Rosalía, en el concierto del 4 de abril de 2026 en Madrid | Gtresonline

Justicia para El Mal Querer escribió un fan de Rosalía en una pancarta que le mostró desde el público en su concierto de este lunes en Amberes (Bélgica).

El seguidor de la catalana puso sobre papel la queja de muchos seguidores, que lamentan que el setlist de su actual LUX TOUR no incluya ninguna canción de su tercer álbum de estudio.

Rosalía ha preferido dejar fuera este disco y solo hizo una excepción en Barcelona cuando se animó a cantar a capela su éxito Malamente, Mejor fusión urbanay Mejor canción alternativa en los Latin Grammy 2018.

Esta vez también entonó una parte de la canción aunque no entera. Rosalía prefirió explicarle a su seguidor el motivo que le llevó a dejar el disco fuera de la gira.

"Esa pancarta es un poco desagradable", le dijo entre risas para luego darle una explicación. "Sé que lo dices con cariño y estoy feliz de que ames El Mal Querer", aseguró para entonar el inicio de Malamente y llevarse una sonora ovación. "El Mal Querer está ahí para tú que lo puedas escuchar cuando quieras", añadió, y dijo después: "LUX es el nuevo El Mal Querer".

"Siempre intentaré hacer álbumes diferentes, proyectos diferentes"

En realidad los dos discos son muy diferentes, explicó. "Pero están conectados y siempre amaré hacer cosas diferentes. Siempre intentaré hacer álbumes diferentes, proyectos diferentes y quizá en el próximo tour...”, insinuó antes de recibir el aplauso del público.

Para ese momento habrá que esperar. Rosalía está inmersa en plena gira y este jueves aterriza en Alemania para actuar en Colonia (29 de abril) y Berlín (1 de mayo). El día 5 actuará en Londres y después cruzará el Atlántico para iniciar la gira por EEUU en el mes de junio. LUX TOUR se cierra el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico).