"De ser de mis mayores competencias a un gran hermano": El bonito momento entre J Balvin y Maluma en un concierto

J Balvinsorprendió a lo grande en su concierto en su ciudad natal, Medellín, en la que no actuaba desde hacía seis años. En el show, el artista hizo un espectáculo de altura gracias a un setlist inmejorable, juego de luces y mucho baile.

Pero el show subió de nivel cuando el artista invitó al escenario a su paisano Maluma. Ante él, el intérprete de Amarillo se arrodilló, en señal de respeto, y aprovechó para sincerarse sobre su relación con él.

"Delante de todo el mundo quiero que él sepa lo mucho que lo amo y lo respeto. Que, de ser de mis mayores competencias, se ha vuelto uno de mis grandes hermanos", comentó Balvin sobre su compañero.

De esta forma, el vocalista de Loco contigo puso sobre la mesa también que comparte muchas cosas con Maluma, como ser padres de familia, algo que le hizo madurar y crecer como persona.

El público no tardó de ovacionar y aplaudir, y Maluma contestó a la altura de su compañero: "Eres un parcero, un hermano, eres Juan Luis Londoño para mí, y soy José Álvaro Osorio para vos". Asimismo, confesó: "Tu hija París es como mi sobrina".

Juntos interpretaron sobre el escenario su colaboración Qué pena, dejando muy buen sabor de boca en el concierto.