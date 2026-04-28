EN AMBERES

La actriz Jennifer Heylen, invitada en el confesionario de Rosalía en su concierto en Bélgica

Rosalía continúa subiendo al escenario de sus conciertos a famosos que se enfrenta a su ya conocido confesionario antes de La Perla. Y en Bélgica ha apostado por una actriz autóctona.

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La actriz Jennifer Heylen, invitada en el confesionario de Rosalía en su concierto en Bélgica
La actriz Jennifer Heylen, invitada en el confesionario de Rosalía en su concierto en Bélgica | TIKTOK

Europa FM

Madrid28/04/2026 09:51

El LUX TOUR continúa por Europa, y este 27 de abril Rosalía ha aterrizado en Bélgica con un concierto en Amberes.

Como no podía ser de otra manera, la catalana ha llevado a una invitada a su confesionario antes de La Perla. Y qué mejor nombre que el de una artista de Bélgica, Jennifer Heylen.

Esta actriz belga es conocida sobre todo a nivel local, por lo que los fans autóctonos del show enloquecieron con esta sorpresa. Heylen es una intérprete de 34 años conocida por películas como Ruido Mental, Klette, Julian y Oh, Otto.

Como todo el que se atreve a entrar al confesionario, la actriz ha llegado para compartir una historia. "Hace mucho tiempo yo estaba enamorada de un chico guapo, alto, divertido...Y tenía muy grande... Lo amaba", ha comenzado a contar, con mucho humor. Se trataba de un actor también.

Sin embargo, con el tiempo él se mostró muy inseguro con los deseos de ella de ser actriz, y finalmente el actor tuvo que aceptar que Heylen tenía más proyectos que él en series y películas.

Su historia ha precedido como de costumbre la ya mítica actuación de La Perla de Rosalía en concierto, recibida con mucho furor desde el AFAS Dome.