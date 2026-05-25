Manuel Carrasco adelanta 'Gente corriente', su colaboración con Juanes

Pueblo Salvaje I está a la vuelta de la esquina. El 29 de mayo Manuel Carrasco trae este disco tan especial, y pocos días antes de su estreno se atreve con el lanzamiento del adelanto de otro de los singles del álbum.

Se trata de Gente Corriente, una colaboración del onubense con el artista Juanes.

En los últimos años Manuel Carrasco y Juanes han mostrado su cariño mutuo en apariciones sorpresas en los conciertos del otro. Así ocurro en el concierto en el Santiago Bernabéu del andaluz en 2024, cuando el mexicano irrumpió inesperadamente, mientras que Juanes llevó a Carrasco a su show en el Movistar arena de la capital para cantar juntos Hoy Me Voy y La vida es un ratico.

Gente corriente reflexiona sobre la forma de ser de uno mismo y lo que proyecta a los demás. Además, la canción viene acompañada de videoclip, que ilustra a través de la rebelión diaria la pesadumbre a la que le canta el tema.

Se trata del nuevo adelanto del nuevo disco de Manuel Carrasco, después de haber estrenado los temas Oh Si pudiera, A La Sobra De Una Higuera y Cambiar, junto a La Pucci. Además de esta segunda colaboración en el disco, el onubense también añade un tercer featuring en con Kany García, Respéctame.

Pueblo Salvaje I es un estreno de lo más especial, pues se produce justo cuando el artista ha confesado que tiene planeada una pausa de los escenarios tras sus conciertos en Sevilla y Madrid este 2026. Su intención es no volver a dar shows hasta 2028, después de un frenético ritmo durante años.

Todas las canciones de 'Pueblo Salvaje I'

Tracklist 'Pueblo Salvaje I'

1. Polaroids

2. Oh Si Pudiera

3. La Humanidad

4. Bailando Con Lobos

5. Buchito

6. Gente Corriente (con Juanes)

7. Rumba Salvaje

8. Respétame (con Kany García)

9. Cambiar (con La Pucci)

10. A La Sombra De Una Higuera

11. El Origen