Letra y significado de 'Oh Si Pudiera', de Manuel Carrasco: una canción donde "ganan los buenos"

En la canción Oh Si Pudiera , Manuel Carrasco divide la sociedad en dos bandos: los buenos y los malos. Así, el artista recurre a la música para lanzar un mensaje de esperanza donde los primeros ganan a los segundos: " Oh, si pudiera / Que esta vez lo bueno sí lo consiguiera / Oh, si pudiera / Y que lo malo del cuento al fin perdiera ", dice la letra.

Tras su disco Pueblo Salvaje II (2025), Manuel Carrasco publicará el 29 de mayo una extensión de este proyecto bajo el título Pueblo Salvaje I. A este nuevo disco pertenece la canción Oh Si Pudiera, estrenada el 16 de abril como un canto esperanzador en contra de la maldad humana.

Significado de 'Oh Si Pudiera'

En palabras de Manuel Carrasco, Oh Si Pudiera es "una plegaria", "un canto unido por un mundo mejor donde, por esta vez, los malos no ganan la partida". "Esta canción sale de la necesidad de no mirar hacia otro lado y de ese sueño en el que a veces ganan los buenos", explicó en redes sociales.

"Hasta que no nos quiten la alegría / No me voy a rendir / No me da miedo"

La letra idealiza la inocencia infantil como contrapunto de "tanta hipocresía". Si Manuel Carrasco pudiera, "lo bueno" siempre ganaría a "lo malo". Así lo cuenta en el estribillo, donde se ríe de los villanos: "Esos que siempre tiran a matar / Yo les digo, jajaja / Que disparen, que disparen, que disparen / Que yo me levantaré del suelo".

Letra de 'Oh Si Pudiera', de Manuel Carrasco

Oh, si pudiera

Ver la vida como los niños la juegan

Oh, si pudiera

Pero tanta hipocresía no me deja

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Esos que siempre tiran a matar

Yo les digo, jajaja

Que disparen, que disparen, que disparen

Que yo me levantaré del suelo

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Oh, a mi manera

A mi manera

A mi manera, oh

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Oh, si pudiera

Que esta vez lo bueno sí lo consiguiera

Oh, si pudiera

Y que lo malo del cuento al fin perdiera

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El mundo gira, gira, sin parar

Dime de qué lado vas a estar

Que no pare, que no pare, que no pare

Y si bailo no quieras pisarme

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Oh, a mi manera

A tu manera

A mi manera

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Ey, sí, sí, ey

Nos queda mucho por andar

Y seguiré

Mi camino hasta el final

En mi camino hasta el final

En mi camino hasta el final

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Oh, si pudiera

Ver la vida como los niños la juegan

Oh, si pudiera

Dale, que disparen, que disparen, que disparen

Que yo me levantaré del suelo

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Hasta que no nos quiten la alegría

No me voy a rendir

No me da miedo

No me da miedo

No me da miedo

No me da miedo

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Oh, si pudiera, si pudiera, si pudiera

Y si pudiera

Y si pudiera

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Fuente: letras.com