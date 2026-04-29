Letra y significado de 'Oh Si Pudiera', de Manuel Carrasco: una canción donde "ganan los buenos"
En la canción Oh Si Pudiera, Manuel Carrasco divide la sociedad en dos bandos: los buenos y los malos. Así, el artista recurre a la música para lanzar un mensaje de esperanza donde los primeros ganan a los segundos: "Oh, si pudiera / Que esta vez lo bueno sí lo consiguiera / Oh, si pudiera / Y que lo malo del cuento al fin perdiera", dice la letra.
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Tras su disco Pueblo Salvaje II (2025), Manuel Carrasco publicará el 29 de mayo una extensión de este proyecto bajo el título Pueblo Salvaje I. A este nuevo disco pertenece la canción Oh Si Pudiera, estrenada el 16 de abril como un canto esperanzador en contra de la maldad humana.
Significado de 'Oh Si Pudiera'
En palabras de Manuel Carrasco, Oh Si Pudiera es "una plegaria", "un canto unido por un mundo mejor donde, por esta vez, los malos no ganan la partida". "Esta canción sale de la necesidad de no mirar hacia otro lado y de ese sueño en el que a veces ganan los buenos", explicó en redes sociales.
"Hasta que no nos quiten la alegría / No me voy a rendir / No me da miedo"
La letra idealiza la inocencia infantil como contrapunto de "tanta hipocresía". Si Manuel Carrasco pudiera, "lo bueno" siempre ganaría a "lo malo". Así lo cuenta en el estribillo, donde se ríe de los villanos: "Esos que siempre tiran a matar / Yo les digo, jajaja / Que disparen, que disparen, que disparen / Que yo me levantaré del suelo".
Letra de 'Oh Si Pudiera', de Manuel Carrasco
Oh, si pudiera
Ver la vida como los niños la juegan
Oh, si pudiera
Pero tanta hipocresía no me deja
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Esos que siempre tiran a matar
Yo les digo, jajaja
Que disparen, que disparen, que disparen
Que yo me levantaré del suelo
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Oh, a mi manera
A mi manera
A mi manera, oh
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Oh, si pudiera
Que esta vez lo bueno sí lo consiguiera
Oh, si pudiera
Y que lo malo del cuento al fin perdiera
-
El mundo gira, gira, sin parar
Dime de qué lado vas a estar
Que no pare, que no pare, que no pare
Y si bailo no quieras pisarme
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Oh, a mi manera
A tu manera
A mi manera
-
Ey, sí, sí, ey
Nos queda mucho por andar
Y seguiré
Mi camino hasta el final
En mi camino hasta el final
En mi camino hasta el final
-
Oh, si pudiera
Ver la vida como los niños la juegan
Oh, si pudiera
Dale, que disparen, que disparen, que disparen
Que yo me levantaré del suelo
-
Hasta que no nos quiten la alegría
No me voy a rendir
No me da miedo
No me da miedo
No me da miedo
No me da miedo
-
Oh, si pudiera, si pudiera, si pudiera
Y si pudiera
Y si pudiera
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Fuente: letras.com