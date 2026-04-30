Así suena 'A la sombra de una higuera', la nueva canción de Manuel Carrasco con guiño a su familia
Manuel Carrasco presenta A la sombra de una higuera, la segunda canción de Pueblo Salvaje I que cuenta con coros grabados por su mujer y sus hijos.
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Después de lanzar Oh Si Pudiera, Manuel Carrasco comparte su nueva canción: A la sombra de una higuera. Se trata del segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, Pueblo Salvaje I, que verá la luz el 29 de mayo como una extensión de su anterior disco.
En este tema, el artista indaga en el concepto de su "Pueblo Salvaje" como un espacio íntimo donde habitan sus raíces: "Mi pueblo salvaje / No tiene nombre / Pero todos saben / Cómo se llama / Va con la marea, viste de playa / Te da su amor y se pone wapa / Cuando atardece con sus colores", dice la letra.
Además, A la sombra de una higuera guarda un precioso vínculo con su familia, pues Manuel Carrasco ha querido incluir coros grabados por su mujer, Almudena Navalón, y sus dos hijos, Chloe y Manuel.
"Cuenta muchas cosas de donde me he criado, de cada pieza que he puesto", ha explicado el artista de Isla Cristina (Huelva) en El Hormiguero. "Quiero enseñar a mis hijos parte de ese legado. Vengo de un pueblo y eso marca mucho".
Letra de 'A la sombra de una higuera'
Mi pueblo salvaje
No tiene nombre
Y si lo tuviera lo pintaría
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Con el corazón en una brochita
Con los colores de la higuerita
Para el que lo nombre se me enamore
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Mi pueblo salvaje
No tiene nombre
Pero todos saben
Cómo se llama
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Va con la marea, viste de playa
Te da su amor y se pone wapa
Cuando atardece con sus colores
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Mi pueblo salvaje
No tiene nombre
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Y allí, está…
El dolor de un marinero
Y los nudos más sinceros
Imposibles de soltar
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Y allí, se dio
Lo que nadie había escrito
En los sueños de un chiquillo
Que creció en su carnaval
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Mi pueblo salvaje
Tiene su origen
Y no existe forma de describirlo
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Porque es tan profundo
Este sentimiento
Que hasta es más fuerte
Que un regimiento
Viene de un barrio
Que no se rinde
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Mi pueblo salvaje
No se acobarda
Siempre fue valiente
En los contratiempos
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Allí está la gente
Que yo más quiero
Por eso no olvido
Siempre recuerdo
Que en la raíz está lo imprescindible
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Mi pueblo salvaje
No tiene nombre
-
Y allí, creció…
A la sombra de una higuera
La semilla de una isleña
Que un maremoto formó
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Y allí, no hay más…
Que el amor que no se escribe
Que ni se canta y se dice
Pero es más grande que el mar
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Mi pueblo salvaje es mi resorte
Mi pueblo salvaje es un sentimiento
Mi pueblo salvaje
No tiene nombre
Pero si me escuchas
Sabes que pienso
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Y no necesito entender
Es algo tan profundo
Viene del mundo
Que ni se toca y se ve
Agua, viento y sal en mi ser
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Y dame la mirada
Que a mí me mata
Que a mí me mata
Cuando te ve