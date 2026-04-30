Así suena 'A la sombra de una higuera', la nueva canción de Manuel Carrasco con guiño a su familia

Después de lanzar Oh Si Pudiera, Manuel Carrasco comparte su nueva canción: A la sombra de una higuera. Se trata del segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, Pueblo Salvaje I, que verá la luz el 29 de mayo como una extensión de su anterior disco.

En este tema, el artista indaga en el concepto de su "Pueblo Salvaje" como un espacio íntimo donde habitan sus raíces: "Mi pueblo salvaje / No tiene nombre / Pero todos saben / Cómo se llama / Va con la marea, viste de playa / Te da su amor y se pone wapa / Cuando atardece con sus colores", dice la letra.

Además, A la sombra de una higuera guarda un precioso vínculo con su familia, pues Manuel Carrasco ha querido incluir coros grabados por su mujer, Almudena Navalón, y sus dos hijos, Chloe y Manuel.

"Cuenta muchas cosas de donde me he criado, de cada pieza que he puesto", ha explicado el artista de Isla Cristina (Huelva) en El Hormiguero. "Quiero enseñar a mis hijos parte de ese legado. Vengo de un pueblo y eso marca mucho".

Letra de 'A la sombra de una higuera'

Mi pueblo salvaje

No tiene nombre

Y si lo tuviera lo pintaría

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Con el corazón en una brochita

Con los colores de la higuerita

Para el que lo nombre se me enamore

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Mi pueblo salvaje

No tiene nombre

Pero todos saben

Cómo se llama

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Va con la marea, viste de playa

Te da su amor y se pone wapa

Cuando atardece con sus colores

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Mi pueblo salvaje

No tiene nombre

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Y allí, está…

El dolor de un marinero

Y los nudos más sinceros

Imposibles de soltar

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Y allí, se dio

Lo que nadie había escrito

En los sueños de un chiquillo

Que creció en su carnaval

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Mi pueblo salvaje

Tiene su origen

Y no existe forma de describirlo

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Porque es tan profundo

Este sentimiento

Que hasta es más fuerte

Que un regimiento

Viene de un barrio

Que no se rinde

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Mi pueblo salvaje

No se acobarda

Siempre fue valiente

En los contratiempos

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Allí está la gente

Que yo más quiero

Por eso no olvido

Siempre recuerdo

Que en la raíz está lo imprescindible

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Mi pueblo salvaje

No tiene nombre

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Y allí, creció…

A la sombra de una higuera

La semilla de una isleña

Que un maremoto formó

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Y allí, no hay más…

Que el amor que no se escribe

Que ni se canta y se dice

Pero es más grande que el mar

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Mi pueblo salvaje es mi resorte

Mi pueblo salvaje es un sentimiento

Mi pueblo salvaje

No tiene nombre

Pero si me escuchas

Sabes que pienso

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Y no necesito entender

Es algo tan profundo

Viene del mundo

Que ni se toca y se ve

Agua, viento y sal en mi ser

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Y dame la mirada

Que a mí me mata

Que a mí me mata

Cuando te ve