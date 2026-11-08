Manuel Turizo adelanta lo que veremos en su show para la NFL en Madrid: "Abre el capítulo de lo que va a pasar en 2027"

El artista Manuel Turizo ha sido el elegido para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL que se celebra este domingo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. Una ocasión muy especial para el colombiano, que explica cómo afronta este hito en su carrera y qué representa esta cita.

Existen varios hitos considerados históricos en las carreras musicales y, desde luego, protagonizar un show de medio tiempo de un partido de la NFL es uno de ellos. Una oportunidad que a Manuel Turizo le ha llegado con apenas 26 años y que le consolida aún más como una de las figuras más importantes de la música latina en la actualidad.

"Va a ser un show bien diferente a lo habitual", indicaba el colombiano en una entrevista con Europa FM días antes de la cita que tiene lugar este domingo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

El cantante anima a todos sus "fanáticos" a disfrutar de un espectáculo que "abre el capítulo de lo que va a pasar en 2027" y adelanta que estará acompañado por "un invitado" sobre el terreno de juego. Una ocasión muy especial que afronta "más que con nervios, con emoción".

Su elección para este espectáculo es, según su punto de vista, un ejemplo más del ansia de iconos culturalmente muy ligados a EEUU como la NFL por colaborar con artistas latinos. "Yo siento que toda la música hispana, no solamente latina, toda la música de habla española... Somos una masa de gente que siempre existe", reflexiona Turizo acerca del papel de este segmento del público. "Creo que estamos consagrados desde que hablamos el español en casi todo un continente completo que se llama América".

El autor de La Bachata reconoce estar entusiasmado con el hecho de actuar en el Santiago Bernabéu, donde le "gusta ir a los partidos del Real". "Es como dar un pasito, ese sueño que yo creo que también todos los cantantes tenemos de poder decir algún día: Me puse a cantar en el estadio del Santiago Bernabéu y lo llené. Esta vez, obviamente, es en un medio tiempo de la NFL, pero es como que dar ese pasito y decir como que lo toqué. Espérame, espérame...".

Hace apenas un mes, Manuel Turizo pudo disfrutar de la acogida del público madrileño gracias a su colaboración sobre el escenario de Macondo Park con Shakira, con quien cantó por primera vez en directo Copa vacía. Un momento que define como "increíble" y "un orgullo", destacando que su compatriota supone una "inspiración para todos" al demostrar "un trabajo hecho de buena manera y no solamente pasión y talento, porque sabemos que es lo que hay, pero también mucha disciplina y mucho sacrificio, lo que puede dar frutos".

Madrid ya forma parte de la vida de Manuel Turizo después de desarrollar varios proyectos en la ciudad. "Me siento bien local. Me gusta", reconoce, destacando el cariño que le ha dado la gente, con el que "es imposible que no se sienta bonito y bien".

De hecho, el artista ya tiene planes de regresar a España en 2027 con Apambichao, su último álbum, con una nueva gira de la que irá desgranando los detalles durante las próximas semanas.