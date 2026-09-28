Shakira y Manuel Turizo suben la temperatura en Madrid al cantar por primera vez juntos en directo 'Copa vacía'

Shakira y Manuel Turizo, en el sexto concierto de Shakira en Madrid. | X

Primero fue Laura Pausini. Después le tocó el turno a Alejandro Sanz con dos noches seguidas en Macondo Park, donde cantó La tortura y Corazón partío. Y el tercer artistas invitado de la residencia europea de Shakira en Madrid ha sido Manuel Turizo.

El cantante colombiano se sumó al concierto de este domingo 27 de septiembre para cantar con la de Barranquilla su colaboración Copa vacía.

Los dos artistas derrocharon complicidad sobre el escenario en una noche que fue de estreno. Aunque lanzaron la canción en 2023, todavía no había habido ocasión de cantarla juntos en directo sobre un escenario.

Desde que empezó su residencia en Madrid, la cantante de Antología ha dado seis conciertos y ha tenido tres artistas invitados. ¿Habrá otros en las siguientes citas? Los siguientes conciertos son el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre y el del 9, 10 y 11 de octubre.