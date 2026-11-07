Un año de 'LUX': lo que Rosalía ha conseguido con este disco y lo que puede lograr

Una presentación frustrada en la plaza de Callao de Madrid, sin permiso de las autoridades y colapsando la Gran Vía; el lanzamiento del sorprendente primer sencillo, Berghain; filtraciones del disco; una nueva era estética, con el blanco como color protagonista y un halo en el pelo, y tres fiestas celebradas en México, Nueva York y Madrid precedieron al lanzamiento de LUX.

La publicación del cuarto álbum de estudio de Rosalía se orquestó con una perfecta campaña de marketing previa que alimentó las expectativas sobre la nueva era musical de la cantante, que no desilusionó a nadie y ha terminado de coronarla como una de las artistas más influyentes del mundo.

En los días siguientes a la publicación del esperado álbum, el 7 de noviembre, cada una de las 18 canciones de su versión física —15 en la digital— que forman el disco, divididas en cuatro movimientos, inspiradas en las relaciones románticas de Rosalía y en su relación con Dios, y cantadas en 14 idiomas diferentes, fueron escuchadas, analizadas e interpretadas por críticos y expertos de todo el mundo, ocupando titulares en los medios más importantes.

Rosalía corriendo hacia Callao | EFE / Juanjo Martín

Graduada en la carrera de la artista pop global

"De esta y de muchas otras maneras, Rosalía es excepcional", señalaba el medio The New Joker. El crítico de The Guardian, medio que le otorgó cinco estrellas de cinco, destacó el espectacular "despliegue de talento" de la catalana y definió LUX como "una experiencia realmente cautivadora y envolvente con canciones uniformemente hermosas, llenas de momentos impactantes". Esta publicación además lo eligió como el mejor álbum de 2025.

En la misma línea se pronunció el prestigioso The New York Times. "Su registro vocal es impresionante, y la emoción y la vulnerabilidad que se desprenden de cada nota lo son aún más", escribía Joshua Barone en el medio. TIME, por su parte, lo colocó en el número 2 de los mejores discos del año.

La revista Rolling Stone le dio el título de artista global con este titular: "Rosalía publica un disco maximalista de delirios místicos-amorosos con 18 canciones cantadas en 14 idiomas y se gradúa en la carrera de la artista pop global".

La reina de las listas

Además de las buenas críticas del disco, Rosalía puede presumir de la respuesta masiva de los oyentes y de varios hitos en las listas que comenzaron con el lanzamiento del primer sencillo, Berghain.

La composición, que fusiona música sacra y orquestal con techno industrial, que canta en alemán, español e inglés, y en la que colaboran el productor Yves Tumor, la artista islandesa Björk, la Orquesta Sinfónica de Londres y la Escolanía de Montserrat, logró casi 3,5 millones de reproducciones en su primer día y en el segundo alcanzó el puesto 7 en el Top Global de las plataformas de streaming.

Poco más de dos meses después, en enero, la cantante presentó una versión tecno/electrónica de esta composición, reconocida por The Guardian como la mejor canción de 2025, en la ceremonia de los BRIT Awards donde Rosalía fue reconocida como Artista internacional del año, la primera española en lograrlo.

El éxito de ese primer sencillo solo fue un adelanto de lo que pasó con todo el álbum. LUX logró el debut mundial más fuerte de la carrera de Rosalía y alcanzó el número 1 de la lista semanal de álbumes de Spotify, convirtiéndose en el más reproducido del mundo esa semana.

El disco acumuló 42,1 millones de streams globales en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el lanzamiento más grande de la historia en la plataforma para una artista femenina de habla hispana, superando el récord anterior de Karol G, y colocó 12 canciones en el Top 50 global en su primer día —en el 5, La perla, el mayor éxito del disco—.

En España se mantuvo en el número uno durante ocho semanas —Motomami lo había sido durante seis— y alcanzó esa misma posición en Austria, Suiza, Portugal y Bélgica. En EEUU, llegó al top 4, el debut más alto de la catalana en este mercado, y en Latinoamérica lideró las listas de Spotify en Argentina y Chile. Además, en Francia logró las mayores ventas semanales para un artista latino, en Alemania coronó el segundo puesto y en Reino Unido entró en el top 5.

Y todos los reconocimientos que ha conseguido…

Y aunque no siempre ocurre, el éxito de crítica y público cosechado por LUX ha ido incrementando considerablemente la posibilidad de que Rosalía arrase con los reconocimientos musicales internacionales más importantes.

De hecho, ya ha recogido unos pocos, como el sobresaliente BRIT Awards como Artista internacional del año. O en la escena nacional, en los Premios de la Academia de la Música de España, recogió nada menos que ocho galardones, además de haber sido reconocida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. En este caso, el jurado valoró "la trascendencia artística de su disco LUX (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público".

Hace solo unas semanas, la Motomami recogió tres ganardones en los Premios Billboard de la Música Latina 2026: Álbum Top Latin Pop del Año, Artista Latin Pop del Año y el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 por su trayectoria, que en anteriores ediciones han recibido Carlos Vives, Celia Cruz, Daddy Yankee y, la única española, Rocío Durcal.

Y tras brillar en Miami en la gran fiesta de la música latina, Rosalía voló a Nueva York a recoger la distinción Innovator Awards que otorga la prestigiosa publicación Wall Street Journal Magazine. El premio, que reconoce el impacto que tienen los jóvenes talentos en la cultura, se lo entregó su admirada amiga Patti Smith.

…y los que están por venir

Estos son los premios que ha conseguido hasta ahora, pero la carrera de LUX aún no ha terminado. El próximo 12 de noviembre, la catalana será una de las estrellas más fotografiadas en la ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2026, donde parte como una de las artistas más nominadas, con siete candidaturas, incluida Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop por La perla. Además, ya está confirmada su actuación.

Pero aún queda la gran baza de Rosalía: los Premios Grammy, considerados el reconocimiento más prestigioso de la música a nivel global. Ella ya tiene dos: en 2020 lo ganó al Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo por El mal querer; y en 2023, en la misma categoría, por Motomami.

Pero en esta edición de 2027, la catalana apunta más alto y quiere conseguir nominaciones en algunas de las categorías estrella, pues son muchos los que la señalan como una de las favoritas para el Grammy a Álbum del año —Bad Bunny ha sido el único artista latino en conseguirlo— y candidata segura a Canción del año por La perla o Berghain.

Para lograrlo, ha de trabajarlo y sus dos apariciones en la televisión estadounidense, en los programas Saturday Night Live —donde cantó Reliquia subida en puntas y bajo la lluvia Magnolias— y en el show de Jimmy Fallon, pueden ayudarle a ganar votaciones entre los miembros de la Recording Academy de Estados Unidos.

Lo que sí está confirmado es que la revista Rolling Stone, una de las más influyentes en la música, ha incluido LUX entre sus ocho apuestas para la categoría más importante de la noche y juegan fuerte a que Berghain se lleve el galardón a Grabación del año.

De momento hay que esperar. El lunes 16 de noviembre se conocerán las nominaciones y el domingo 7 de febrero se desvelarán los ganadores y sabremos si Rosalía es la primera artista española en conseguir un Grammy en las categorías reinas.