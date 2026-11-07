Concierto de La Oreja de Van Gogh en Barcelona hoy sábado: horario, cómo llegar al Palau Sant Jordi, accesos y setlist

La Oreja de Van Gogh se acerca al final de su gira Tantas Cosas que Contar Tour 2026 en España. En noviembre, el grupo celebra cuatro conciertos en Barcelona y dos en Pamplona antes de despedirse del país en diciembre con un show en Barakaldo y otro final en Madrid. Después, la banda viajará a Latinoamérica en marzo.

De momento, podemos seguir disfrutando de La Oreja de Van Gogh, ahora desde el Palau Sant Jordi de Barcelona. Este sábado 7 de noviembre, el grupo celebra el segundo de sus cuatro conciertos en la capital catalana y en este artículo recopilamos toda la información práctica sobre el horario, cómo llegar al recinto, los accesos y las canciones del repertorio.

Horario de La Oreja de Van Gogh en Barcelona

18:00 - Check In Express Pack

18:30 - Express Pack

19:00 - Pre-Party

19:00 - Apertura de puertas

19:55 - Actuación de Veintiuno (teloneros)

21:00 - Concierto de La Oreja de Van Gogh

22:45 - Fin aproximado

El espectáculo de la banda dura aproximadamente una hora y 45 minutos, por lo que está previsto que termine antes de las 23:00.

Cómo llegar al Palau Sant Jordi

El Palau Sant Jordi está en la zona conocida como L'Anella Olímpica de Montjuïc (Anillo Olímpico de Montjuïc), un conjunto de instalaciones deportivas levantadas con motivo de las Olimpiadas de 1992. Hasta el recinto se puede llegar en coche particular y hay amplias zonas de aparcamiento para ello. En transporte público hay varias opciones:

Andando . Desde Plaça Espanya se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas.

. Desde Plaça Espanya se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas. Metro . La parada más cercana es Plaça Espanya (L1 y L3), pero también sirve Zona Franca (L10).

. La parada más cercana es Plaça Espanya (L1 y L3), pero también sirve Zona Franca (L10). Autobús . Hay tres buses que suben hasta el Palau Sant Jordi: el 13, el 55 y el 150. Hasta Plaça Espanya llegan el 13, el 52, el 55, el 91, el D20 y el H16. Y hasta la Zona Franca van las líneas 109, H16 y V3.

. Hay tres buses que suben hasta el Palau Sant Jordi: el 13, el 55 y el 150. Hasta Plaça Espanya llegan el 13, el 52, el 55, el 91, el D20 y el H16. Y hasta la Zona Franca van las líneas 109, H16 y V3. Tren (FGC) . El tren llega hasta Plaça Espanya con las líneas S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 y R60.

. El tren llega hasta Plaça Espanya con las líneas S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 y R60. Bicicleta. Desde Plaça Espanya se puede subir al recinto en bici. En los alrededores hay muchos aparcamientos para este medio de transporte, así como paradas de Bicing.

Pincha aquí para ver la ubicación del Palau Sant Jordi en Google Maps.

Accesos al recinto

Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos según ha informado el Palau Sant Jordi a través de sus redes sociales:

Grada y pista - Accés principal

- Accés principal Express Pack - Accés 4

- Accés 4 Pre-Party - Accés Llotja

Los cuatro conciertos de La Oreja de Van Gogh en Barcelona

Viernes, 6 de noviembre

Sábado, 7 de noviembre

Jueves, 26 de noviembre

Viernes, 27 de noviembre

Las últimas entradas disponibles se pueden comprar a través de la página oficial del grupo.

Setlist de La Oreja de Van Gogh en Barcelona

El repertorio de la gira de La Oreja de Van Gogh ha ido sufriendo cambios paulatinamente hasta llegar a las 21 canciones actuales, aunque para Barcelona han añadido una versión muy especial de Boig per tu: