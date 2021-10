Las mareantes cifras de la primera semana de 'Easy On Me' de Adele

Easy On Me, de Adele, vendió más de 1,5 millones de copias en todo el mundo en su primera semana.

La canción en la que la británica explica su divorcio a su hijo Angelo, hablándole de una relación en la que se siente ahogada y en la que termina anteponiendo su felicidad, se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos de la década. Sólo en Estados Unidos ha vendido más de medio millón de copias; en España, 6.000.

La subida más rápida

No terminan ahí los éxitos de Adele. Porque la canción Easy On Me se ha posicionado de número 1 de la la lista Billboard en solo una semana, tras haber debutado de 68.

Partió en esta posición gracias a la actividad acumulada en las primeras cinco horas en el mercado. Ahora es número 1 gracias a lo ocurrido (transmisión masiva, ventas, presentación en radio) en su primera semana en el mercado.

Easy On Me ha conseguido el octavo salto más fuerte al número 1 en la historia de lista Billboard. La anterior en conseguirlo fue Look What You Made Me Do, de Taylor Swift, que en una semana pasó de la posición 77 al número 1 en septiembre de 2017.

97-1, My Life Would Suck Without You , Kelly Clarkson, Feb. 7, 2009

, Kelly Clarkson, Feb. 7, 2009 96-1, Womanizer , Britney Spears, Oct. 25, 2008

, Britney Spears, Oct. 25, 2008 80-1, Live Your Life , T.I. feat. Rihanna, Oct. 18, 2008

, T.I. feat. Rihanna, Oct. 18, 2008 78-1, Crack a Bottle , Eminem, Dr. Dre & 50 Cent, Feb. 21, 2009

, Eminem, Dr. Dre & 50 Cent, Feb. 21, 2009 77-1, Look What You Made Me Do , Taylor Swift, Sept. 16, 2017

, Taylor Swift, Sept. 16, 2017 72-1, We Are Never Ever Getting Back Together , Taylor Swift, Sept. 1, 2012

, Taylor Swift, Sept. 1, 2012 71-1, Whatever You Like , T.I., Sept. 6, 2008

, T.I., Sept. 6, 2008 68-1, Easy on Me, Adele, Oct. 30, 2021

Los otros números 1 de Adele

Adele consigue así su quinto número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, la primara desde que Hello gobernó durante 10 semanas entre 2015 y 2016. Sus éxitos son: