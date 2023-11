María Becerra, el fenómeno argentino nominada a cuatro premios Latin Grammy

Seguramente el productor Bizarrap sea el artista argentino del año en el mundo, pero otro compatriota puede hacerle sombra en la celebración de la 24ª edición de los Latin Grammy: María Becerra. La cantante de Río de la Plata de 23 años está nominada en cuatro categorías: Canción del año, por Amigos, su feat con Pablo Alborán; Mejor interpretación de reguetón por Automático; Mejor interpretación por Ojalá; y Mejor canción urbana, también por Automático.

En los últimos meses, la popularidad internacional de María Becerra ha crecido como la espuma y se afianza como uno de los referentes de la música latina encadenando éxitos con su segundo álbum La nena de Argentina y colaborando con los artistas más destacados del momento. La última, Así es la vida, la bachata que ha supuesto el regreso triunfal del cantante Enrique Iglesias.

Pero antes de hacer pareja musical con el artista español más escuchado en Spotify y con Pablo Alborán, la argentina había cantado con Becky G, Wow Wow; con Tini StoesselMiénteme, con Camila CabelloHasta los dientes; con Manuel TurizoÉxtasis, con Lola ÍndigoHigh y con Nicki NicoleEntre Nosotros.

De entre todos sus feats, Becerra destaca uno de manera especial: “Creo que la colaboración que más me ha cambiado la vida fue Qué más, pues. Fue una canción que surgió en un momento muy temprano de mi carrera y me cambió la vida. Estuvo en el top global, la gente la escuchó por todo el mundo, y con un artista tan realizado como J Balvin… Me abrió muchísimas puertas. Después de eso, mi vida cambió completamente y fue un punto de inflexión tremendo”, explicaba en una entrevista en la revista Cosmopolitan sobre el tema que lanzó en 2021 con J Balvin y que fue su primer gran éxito mundial.

Made in Facebook y YouTube

María Becerra, como muchos de los artistas que despuntan en la actualidad —incluido precisamente Pablo Alborán, una de sus últimas parejas profesionales—, debe parte de su éxito a las redes sociales que le sirvieron como plataforma para darse a conocer. Comenzó con 12 años en Facebook, donde subía versiones de canciones famosas y donde también hizo gala de su talento interpretativo y cómico.

Un vídeo en el que aparecía depilándose el bigote se hizo reviral y entonces decidió profesionalizar su perfil abriéndose un canal de YouTube: “Voy a aprovechar el momento, me dije. Y me hice un canal de YouTube y lo mismo que subía a Facebook lo empecé a subir a YouTube. Y ahí sí, fui cada vez poniéndome más profesional porque también la gente te lo decía”.

Las cosas le empezaron a ir muy bien en la plataforma subiendo videoblogs, canciones y sketchs. Ganaba dinero, que venía muy bien a su familia y, como apenas tenía tiempo para estudiar, decidió dejar el colegio —en el que había sufridobullying y un intento de violación–.

“Ser youtuber se me hacía fácil, pero en un momento no fluyó más. Como todo en la vida tuve mis cambios", reconocía en una entrevista y decidió abandonar YouTube para centrarse en la música. Solo unos meses después, en septiembre de 2019, lanzó su primer EP titulado 222.

La argentina comenzó a abrirse un hueco en el mundo del reguetón en su país en plena pandemia y, tras él éxito de sus feats, en 2021 publicó su primer álbum Animal, donde abrió su estilo al trap o la salsa y se lanzó a la conquista internacional.

El fenómeno de 'La nena de Argentina' más allá de la música

Becerra puede presumir hoy por hoy de ser la artista argentina más escuchada en Spotify y de ser la primera mujer en llenar el campo de fútbol del River Plate en Buenos Aires —las entradas se vendieron en menos de dos horas— donde actuará el 24 de marzo de 2024.

"Llevo dos años en la industria y ya he cantado en los Grammy de Estados Unidos. Han sido unos picos tan altos que a veces creo que es mejor no ser tan consciente de todo para no flashearse", contaba a El Mundo durante la gira de promoción de su disco La nena de Argentina. Para poder gestionar ese éxito reconocía, en esa misma entrevista, hacer terapia, no con un profesional pero sí con su familia y sus dos mejores amigas: "Siempre les estoy diciendo 'me siento así' o 'me pasa esto'. No sé, intento reflexionar mucho con ellas y para adentro. Pienso mucho todo y me hago muchas preguntas".

La fama, además, ha traspasado las fronteras de lo puramente musical y su vida sentimental también ha sido objetivo de titulares. Aunque declarada públicamente bisexual, fue su relación con el rapero Rusherking la historia que hizo las delicias de sus fans. Los dos cantantes argentinos estuvieron juntos dos años, hasta que todo se terminó por una infidelidad de él.

Su actual pareja es el rapero Julián Reininger, conocido como J Rei, con el que comenzó a salir a finales de 2022. El pasado mes de julio ella le pidió matrimonio y emocionada mostró los anillos que confirmaban el ‘sí’ en sus redes sociales: "Me dijo que sí @j.reiii. Comprometidos. Te amo tanto mi amor. Me estalla el corazón de felicidad. No paro de llorar dios. Qué afortunada que soy de haberte encontrado".

A la espera de que desvele cuándo será la gran boda, La nena de Argentina sigue cumpliendo con sus muchos compromisos profesionales. Su agenda le ha traído en numerosas ocasiones a España y le trae de nuevo esta semana a Sevilla a la gala de entrega de los Latin Grammy que se celebrará el 16 de noviembre y a la que ha confirmado asistencia.