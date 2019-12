Mariah Carey es la Reina de la Navidad en el nuevo vídeo para su hit 'All I Want For Christmas'

25 años después de su estreno, Mariah Carey presenta una nueva versión del vídeo de 'All I Want For Christmas Is You' , su hit navideño. A través de las imágenes, la cantante se transforma en una muñeca con vida en un ambiente festivo y mágico , perfecto para estas fechas tan especiales.

Mariah Carey en el nuevo vídeo de 'All I Want For Christmas Is You' / YouTube / Mariah Carey

Si hay que elegir una canción que siempre suena en Navidad es 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey. El tema se lanzó en 1994 y, 25 años después, sigue siendo todo un himno en estas fechas, liderando las listas de éxitos hasta llegar al número uno en Estados Unidos.

Para celebrar este triunfo, la artista ha grabado una nueva versión del vídeo, protagonizado por ella misma. Mariah Carey, vestida de Mamá Noel y mostrando su lado más angelical, interpreta a una muñeca que cobra vida en la imaginación de una niña, que se sueña en una fiesta navideña en la que no falta nieve, osos, soldaditos de plomo y regalos.

Una vez más, la cantante confirma que es la Reina de la Navidad, que le encanta esta época del año y que es complicado que alguien le arrebate el trono.

'All I Want For Christmas Is You' ha vuelto al número 1 de la lista de singles de la Billboard Hot 100 después de 25 años. Durante este tiempo, el clásico se ha situado entre las más escuchadas en las semanas antes de Navidad y, el pasado año el clásico logró un nuevo récord en la plataforma de música en streaming Spotify, alzándose como la canción con mayor número de reproducciones en un día, siendo la más escuchada en Nochebuena.