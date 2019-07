Mariah Carey confiesa con cuántos hombres ha estado en toda su vida: "soy un poco mojigata"

Mariah Carey es una de las artistas con más recorrido internacional. Con decenas de éxitos a sus espaldas, la cantante fue acusada de hacer playback y abusar de las voces pregrabadas en su concierto en Times Square en fin de año de 2016.

Su desastrosa actuación se convirtió en objetivo de críticas, pero la cantante mantiene que todo fue culpa de un fallo de sonido. Asegura que solo sus verdaderos fans la apoyaron en ese momento, pero añade: "si la gente piensa que eso es lo peor que me ha pasado, entonces, no han estudiado mi carrera lo suficientemente bien".

"Después de lo que he pasado, ¿a quién le importa si mis 'in ears' se rompieron y se salieron de mis oídos porque la estúpida túnica estaba demasiado suelta? Estas cosas pasan, y se acabó. Mis verdaderos fans se quedan conmigo, y el resto lo superaré", explicó durante su extensa entrevista a Cosmopolitan.

Además del polémico concierto, la cantante se sinceró sobre sus relaciones sentimentales. Sobre su primer marido, el magnate de Sony Tommy Mottola, dijo que con él se sentía como "una prisionera". "No tenía libertad como ser humano", explica.

La cantante ha explicado que se considera a sí misma un poco "mojigata". "No he tenido tantos (amantes), pero ha habido un poco de todo. Soy un poco mojigata en comparación con el resto", dice la cantante. Actualmente mantiene una relación sentimental con Bryan Tanaka, su ex bailarín.