Mariah Carey sigue arrasando con 'All I Want For Christmas Is You'

24 AÑOS DESPUÉS DE SU LANZAMIENTO

En 1994, Mariah Carey presentó All I Want For Christmas Is You, una de las canciones de su cuarto álbum Merry Christmas. Ahora, 24 años después de su lanzamiento, el tema, que es todo un himno en estas fechas, sigue liderando las listas de éxitos estadounidenses durante las semanas previas a la Navidad.