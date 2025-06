Mariah Carey da la sorpresa y anuncia 'What's your type?', un nuevo álbum

Maria Carey vuelve, y no por Navidad: la artista ha anunciado un nuevo álbum, el cual se convierte en el 16º disco de la cantante.

Así lo ha compartido la propia artista con un teaser en redes sociales: en él, Carey está en un descapotable y al cambiar de música empieza a sonar música con ritmo de los 90. Por último, la cámara enfoca la matrícula: MC16.

Este nuevo proyecto se llama What's your type?, y son pocos los detalles que se conocen de él. Pero por lo que ha dejado sonar en el pequeño adelanto, la artista rendirá homenaje a la música de los 90, sus inicios.

Hacía siete años que Maria Carey no lañaba un nuevo disco. Su último proyecto de estudio fue Caution, álbum publicado en 2018. Y en 2014 lanzó Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse.