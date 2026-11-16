Martin anuncia nuevas fechas para su gira 'Insolación Tour'

La gira por España del exconcursante de Operación Triunfo y actor de grandes como Mariliendre llega a nuevas salas para presentar Insolación , su primer álbum .

A mediados de marzo Martin Urrutia nos anunciaba el lanzamiento de Insolación Tour, su primera gira en la que interpretaría en directo los temas de Insolación, su álbum debut. En un inicio nos dijo que la gira acabaría en su Bilbao natal, donde actuó el 13 de junio, pero el artista 360 nos ha anunciado ya las nuevas fechas de esta segunda parte de Insolación tour.

Ha sido por sus redes sociales donde nos lo ha comunicado junto a una nueva versión del cartel con el que nos anunció la gira. Murcia, Galicia y Pamplona son las nuevas ciudades en las que actuará. "We are back" ("Estamos de vuelta", ha dicho junto a las nuevas fechas, preguntando a sus seguidores: "¿Dónde os veo?".

Además, el 12 de agosto, Martin publicó Cuando el sol bese a la luna, una composición que sirvió de banda sonora para el eclipse solar que vivimos aquel día. ¿Tendremos la suerte de escucharla en directo en estas nuevas fechas? Martin la definió como: "Un regalo veraniego post-álbum", por lo que no nos sorprendería que la introdujera para finalizar la gira. ¡Estaremos pendientes!

Las nuevas fechas de ‘Insolación Tour’