Martin anuncia su esperado 'Insolación Tour' para esta primavera a lo largo de toda España
Después del éxito de sus primeros temas desde su salida de Operación Triunfo y sus trabajos como actor en series como Mariliendre, Martin nos sorprende con su esperada giraInsolación Tour con la cual finalizará en su Bilbao natal.
Martin Urrutia aparece en el concierto de Juanjo Bona en Bilbao para cantar 'El destello'
Martin por fin ha confirmado las fechas de sus primeros conciertos como parte de Insolación Tour, una gira que permitirá al artista presentar su disco debut La Insolación.
El tour comenzará en Zaragoza el próximo 15 de mayo, y le seguirán Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada, Valencia y su natal Bilbao. Una experiencia para conocer el fascinante mundo sonoro que el joven artista desarrolla en sus canciones, acompañado de una cuidada estética y un universo narrativo inmersivo.
Con esta gira, Martin reconectará con su público, que ha seguido muy de cerca todos sus lanzamientos como Otro Verano y Nuevos Recuerdos. Sin duda, un evento único para conocer a una de las promesas más singulares del nuevo pop alternativo nacional.
Cuándo comprar las entradas
En primer lugar, habrá una venta privada para fans este miércoles 11 de marzo a las 12:00 h. Para obtener acceso, tendrás que registrarte en la página oficial.
Sin embargo, habrá también una venta general este jueves 12 de marzo a las 13:00 h.
Todas las fechas de la gira
- 15 de mayo - Zaragoza, Sala Oasis
- 21 de mayo - Barcelona - Apolo
- 22 de mayo - Madrid - Sala But
- 29 de mayo- Sevilla - Supra
- 30 de mayo - Granada - Alitar
- 12 de junio - Valencia - Sala Moon
- 13 de junio - Bilbao - Santana 27