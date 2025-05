Mau y Ricky se alían con Danny Ocean y Yorghaki para ponerle sabor latino al verano con 'Samaná'

Lanzado bajo el sello Why Club Records, Samaná ofrece lo mejor de la bachata y los ritmos latinos en una colaboración excepcional que une los hermanos Mau y Ricky con dos voces líderes en la nueva ola de la música venezolana: el cantante Danny Ocean y la sensación urbana Yorghaki.

Samaná evoca arena, playa, romance, fiestas bajo el sol y la mejor música como banda sonora de un verano prometedor. Con versos como "Me acostumbré / A tus besos quedé pegado / Lo que daría por volver / A encontrarme con tu cuerpo mojado / Que aún no he olvidado", la canción nos lleva directo a ese lugar —Samaná— donde todo comenzó y donde el corazón aún anhela volver.

"Nos sentimos muy orgullosos de compartir esta canción junto a artistas tan importantes como Danny y Yorghaki, y de tener el privilegio de llevar el nombre de Venezuela en alto a cada rincón del mundo. Samaná es el resultado de varios amigos reuniéndose para hacer lo que aman", destaca el poderoso dúo de hermanos sobre este sabroso tema, un pase directo al paraíso.