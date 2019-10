Mau y Ricky Montaner se unen con Nicky Jam en 'Bota Fuego'

El dúo de hermanos Mau y Ricky Montaner entran en las grandes ligas de la música urbana con 'Bota fuego', una colaboración con Nicky Jam que marca un cambio en su estilo musical. El tema llega tras los anteriores éxitos, 'La boca', 'Desconocidos' y 'Mi mala'.

'Bota fuego' es la primera canción de un nuevo proyecto "que tenemos mapeado y que representa la etapa en la que nos encontramos ahora", detalló este martes a Efe Ricky Montaner.

"Esta es la primera vez que no estoy nervioso antes de que salga una canción y un video. Estoy más bien ansioso de que la escuchen y que vean lo que hicimos. Estoy muy satisfecho", reconoció Ricky Montaner durante una entrevista en Miami.

El vídeo ha sido dirigido por el mexicano Fernando Lugo y es uno de los más ambiciosos que han protagonizado los hijos menores del reconocido cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner. "Es una metáfora de lo que pasa cuando la atracción entre dos personas es tan grande que se prende el sofá, la sala, la cama", indicó Ricky.

"Como estamos viajando tanto, tratamos de reservar días específicos para hacer música, así que mi hermano y yo nos fuimos a Sony con una guitarra y nos pusimos a hacer música". Según Ricky, la voz de Nicky Jam les vino de inmediato a la mente como el candidato perfecto para hacer una colaboración.

Como apenas lo conocían, "así como de pasada", le pidieron al también reguetonero J Balvin, al que describieron como "un consejero", que le hiciera llegar el tema al artista, quien los llamó casi de inmediato.

"Nos dijo: 'te voy a ser honesto, pensé que se la habían mandado a Balvin y como él no la quiso me la pasó a mí'", detalla Ricky. "Cuando le explicamos que no fue así, pues resultó que le encantó y se involucró tanto con la canción que puso su marca en todo".

A su lado, su hermano Mauricio Montaner (Mau), de 26 años, asegura que ambos "soñábamos tener a Nicky Jam en esta canción. Estamos agradecidos de que J Balvin nos haya hecho el enlace".

Los dos más pequeños de los cuatro hijos de Ricardo Montaner han hecho una sólida carrera en la industria musical. Primero como compositores con éxitos como "Vente pa'cá" (interpretada por Ricky Martin), "Di qué sientes tú" (Chayanne), "Sin pijama" (Becky G y Natti Natasha), "El clavo" (Prince Royce) y "123" (Sofía Reyes).

Sin embargo, como intérpretes "la popularidad nos ha llegado despacito", dicen, y es algo que les gusta, pues les ha ahorrado la preocupación de verse obligados a superarse a sí mismos, o incluso la presión de ser artistas de un solo éxito.

"Nuestro próximo proyecto ya está casi listo. Tenemos siete canciones y de ellas cinco son colaboraciones no al azar. Hemos escogido a artistas que son amigos y a los que respetamos muchísimo", desgrana Ricky.

En enero comenzarán su tour "Desconocidos", por América Latina y Estados Unidos, comenzando con un recorrido por gran parte del territorio mexicano. Aunque antes, confiesan, vienen días de "no hacer nada".

En mayo pasado, Mau y Ricky Montaner lanzaron su primer álbum, "Para aventuras y curiosidades", un disco de pop urbano que, afirmaron entonces a Efe, representa un parteaguas en una carrera que les había dado más éxitos como compositores para otros artistas.