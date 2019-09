Maluma y J Balvin no se acuerdan de tu nombre pero tu cara les suena en 'Qué pena'

El pasado mes de agosto Maluma y J Balvin revolucionaban a sus millones de sus seguidores con una foto juntos anunciando el futuro estreno de 'Qué pena', la que sería la primera colaboración entre los dos artistas colombianos.

Y ha sido ahora que hemos podido disfrutar del tema al completo acompañado de su videoclip, dirigido por Colin Tilley, uno de los directores de vídeos musicales más cotizados y habitual colaborador de Balvin.

El clip muestra exactamente lo que refleja la letra de la canción, Maluma y J Balvin se preparan para salir por la noche y disfrutar de algún encuentro furtivo. "¡Qué pena! tu nombre no, pero tu cara me suena" resume la esencia de esta canción que habla de los encuentros nocturnos sin compromiso que probablemente nunca lleguen a nada más, pero no por ello dejan de ser divertidos.