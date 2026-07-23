La biblioteca de Aitana: Los libros que ha sacado durante la gira 'Cuarto azul'

Aitana se encuentra sumida en su ambiciosa gira Cuarto Azul con la que dará más de 40 conciertos, 25 de ellos en España durante los meses de verano, para dar luego el salto a Latinoamérica, y concluir en 2027 con paradas en Lisboa, Milán, Londres y París.

De momento, desde que dio comienzo el pasado 9 de mayo en Roquetas de Mar y hasta el pasado 22 de julio en A Coruña, el espectáculo de la catalana ha hecho las delicias de sus miles de fans gracias a su atractivo vocal, a las pegadizas letras de sus canciones, a sus coreografías, a su escenografía, a sus estilismos y a las sorpresas que guarda en cada uno de sus shows. Y una de las sorpresas que ha incorporado en sus conciertos es la aparición de un libro, sumándose así a la moda por la lectura que tiene como antecedentes semejantes a Rosalía, que muestra sus libros de cabecera en redes sociales, y a Dua Lipa, que incluso lidera su propio club de lectura.

El momento de la recomendación de lectura se produce cuando canta tirada en la cama de su cuarto azul; ahí aparece el libro, en el lateral de la cama. Así, la cantante de Superestrella está consiguiendo completar toda una biblioteca en la que no faltan libros de contenido feminista, de arte, mangas y novelas que ahondan en la depresión y en la salud mental.

Además, el juego va un paso más allá: el color del estilismo elegido para cada concierto suele coincidir con los de la portada protagonista esa noche, aunque eso es algo que no ha pasado en todos los shows.

Aquí la recopilación de los libros que Aitana ha mostrado hasta ahora:

Una habitación propia, de Virginia Wolf

Roquetas de Mar, 9 de mayo

Este ensayo es uno de los libros fundamentales del movimiento feminista del siglo XX. En él, la escritora británica reflexiona sobre el papel de la mujer en los trabajos intelectuales y reivindica para ellas la independencia económica y personal, además de una habitación propia para poder desarrollar plenamente los talentos artísticos e intelectuales.

Esa noche, la artista vistió un diseño de Devol Studio, de estilo barroco en color marfil, como la portada del mencionado libro.

Mi año de descanso y relajación, de Ottessa Moshfegh

Murcia, 15 de mayo

Esta novela cuenta la historia de una chica de 26 años que decide aislarse del mundo enclaustrándose en un apartamento de Nueva York en el año 2000 decidida a hibernar, a dormir, durante un año seguido.

El libro tiene la portada teñida de rosa, igual que el look que eligió Aitana esa noche donde el gran protagonista era un corsé en ese color.

Ruta gráfica, de Moy Santana y Antonio J. Albertos

Valencia, 21 de mayo

Este libro, subtitulado El diseño del sonido de València, recupera el universo de lo que se conoció como La ruta del bacalao en la Valencia de los 90, especialmente de la estética gráfica que caracterizó ese fenómeno artístico.

Esa noche, Aitana eligió un dos piezas de Antonio del Canto de encaje negro, color predominante en la portada del libro.

También esto pasará, de Milena Busquets

Valencia, 22 de mayo

Se trata de una novela autobiográfica de la autora que habla sobre el duelo tras la pérdida de su madre, la reputada editora catalana Esther Tusquets. El libro se convirtió en un fenómeno cuando se publicó en 2015.

La segunda noche en Valencia, Aitana apareció sobre el escenario con un vestido azul celeste, color de la portada de la edición que la cantante tenía sobre la cama.

Irse de casa, de Carmen Martín Gaite

Albacete, 29 de mayo

Esta novela, firmada por una de las escritoras referentes del siglo XX en España, cuenta la historia de Amparo, una exitosa diseñadora que cuando se queda viuda abandona Nueva York para regresar a su ciudad de provincias en España. Su objetivo, recuperar sus raíces y reconstruir su historia.

El color protagonista de esta portada es el marfil y esa noche Aitana lució un diseño de Les Fleur Studio en blanco y beige.

La mala costumbre, de Alana S. Portero

Sevilla, 4 de junio

La mala costumbre cuenta la historia de una niña trans que crece en el barrio madrileño de San Blas en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Con ella, Alana S. Portero se afianzó como referente de la literatura LGTBI.

Para esa primera cita en el festival Icónica de la capital andaluza, la cantante eligió un diseño de Ze García confeccionado con cristales de Swarovski, encaje y transparencias. En la portada de la novela destacan especialmente los detalles en azul.

Estupor y temblores, de Amélie Nothomb

Sevilla, 5 de junio

Esta novela fue publicada en 1999 y fue un éxito internacional, que tuvo su adaptación al cine. Cuenta la historia de una joven occidental de 22 años que se traslada a Japón para trabajar como intérprete en una poderosa empresa y ha de enfrentarse al rígido y machista mundo laboral de ese país.

Aitana apareció sobre el escenario de la plaza de España de Sevilla vestida de encaje negro. La portada de la novela está protagonizada una chica de melena morena vestida de negro.

David Hockney. Una cronología

Calviá (Mallorca), 13 de junio

Esta cuidada edición es un recorrido cronológico por las obras del pintor, fotógrafo e ilustrador David Hockney, uno de los artistas más influyentes del siglo XX que falleció el pasado 11 de junio.

Para este show, Aitana se decantó por un vestido rosa empolvado, el color que tiñe el lomo del libro.

Pura pasión, de Annie Ernaux

Fuengirola (Málaga), 19 de junio

Esta es "la historia sobre la pasión de una mujer culta, inteligente, económicamente independiente, divorciada y con hijos ya mayores, que pierde la cabeza por un diplomático de un país del Este", dice la sinopsis de esta exitosa novela escrita por la ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2022.

El look elegido para esta, firmado por Devol Studio, estaba inspirado en la corsetería tradicional y confeccionado en exclusiva para ella en tonos marfil y tostados que poco tienen que ver con la portada.

Hamnet, de Maggie O’Farrell

Avilés, 26 de junio

Esta novela ha sido uno de los fenómenos literarios de los últimos años, llevada al cine por Chloé Zhao y nominada a ocho Oscar en la última edición de estos premios. Hamnet narra la vida de Agnes y William Shakespeare a partir de la muerte de su hijo Hamnet a los once años durante una epidemia de peste.

El verde ceniciento de la portada de esta novela poco tiene que ver con el vestido azul klein que la catalana lució en este concierto.

Men’s Health, número de julio

Gran Canaria, 4 de julio

En este concierto Aitana decidió dar un giro a su recomendación y tiró de quiosco en vez de biblioteca recomendando el número de verano de la revista masculina Men’s Health. La razón: la portada la ocupa Plex, su actual pareja. ¿Puede haber un acto de amor más bonito?

AKIRA, Katsuhiro Ōtomo

Zaragoza, 10 de julio

Este es uno de los cómics manga más leídos, calificado por muchos como una obra maestra, y uno de los primeros en triunfar en nuestro país. La trama está ambientada en la gran ciudad futurista, Neo-Tokio, sumida tras una misteriosa explosión en una crisis social y política. Sus protagonistas son Kaneda y Tetsuo, dos huérfanos pandilleros a los que el destino les cambia cuando Tetsuo adquiere poderes psíquicos.

Esa noche, la cantante del himno de la victoria de la selección, vistió un conjunto negro de transparencias y minifalda de plumas, color con el se asocia el título de la novela manga.

Sailor Moon, Naoko Takeuchi

Cádiz, 12 de julio

Otro manga fue la recomendación de Aitana en el concierto que dio en Cádiz, pero esta vez su relevancia tiene más que ver con que está escrito por una mujer, además de que la serie de animación marcó a toda una generación. La historia está protagonizada por una chica algo patosa, Usagi Tsukino, que en su vida anterior fue una valiente guerrera.

Esa noche Aitana lució un dos piezas de top y minifalda en blanco y morado que indudablemente recordaba a la ilustración de la portada del libro.

Dorayaki, Durian Sukegawa

A Coruña, 22 de julio

De nuevo la cultura japonesa protagonizó su recomendación literaria, aunque en este caso es una de las novelas niponas más leídas de los últimos años. Dorayaki ahonda en la relación entre un joven que se dedica a preparar dorayakis en una pastelería tras salir de la cárcel y una anciana que ha vivido marginada por enfermar de lepra, recordando al lector que siempre hay espacio para volver a empezar.

La portada de este libro es de color rosa y en el Coliseum la artista vistió un diseño lencero de Efimmero, como ha hecho en casi toda la gira, de color blanco que poco evocaba la portada.