Melendi anuncia 'Pop rock', un nuevo álbum que llega acompañado de gira por toda España

Melendi quiere que 2026 sea su año, y qué mejor manera de lograrlo que con nueva música.

El artista termina la gira de celebración de sus 20 años de trayectoria, pero llega con las pilas cargadas. Así, el asturiano ha anunciado dos proyectos de cara a los próximos meses: por un lado, un nuevo disco después de cinco años sin sacar música nueva.

Se trata de Pop rock, un proyecto que es "toda una declaración de intenciones", en palabras del propio Melendi. El disco verá la luz el 24 de marzo de 2026.

Y este disco vendrá acompañado de una esperada gira por varias ciudades de España bajo el nombre de Pop Rock Tour, que comenzará el 2 de octubre de 2026 en Granada y, si el artista no añade más conciertos, tendrá su fin de gira el 22 de diciembre desde Madrid.

Fechas del Pop rock tour de Melendi en 2026

2 de octubre - Granada, Plaza de toros

10 de octubre - Murcia, Plaza de toros

16 de octubre - Pamplona, Navarra Arena

17 de octubre - Bilbao, Bizkaia Arena Bec!

1 de noviembre - Barcelona, Plau Sant Jordi

14 de noviembre - A Coruña, Coliseum

21 de noviembre - Málaga, Palacio de los deportes Martín Carpena

12 de diciembre - Valencia, Roig Arena

22 de diciembre - Madrid, Movistar Arena

Cómo conseguir las entradas

Para poder asistir al Pop Rock Tour, hay dos maneras de comprar las entradas, ambas el miércoles 17 de diciembre.

Por un lado, de 10:00 a 12:00 horas tiene lugar la preventa exclusiva para suscriptores de melendioficial.com. A partir de las 12:00 horas comienza la venta general de entradas. Y de las dos formas se pueden conseguir desde la página web del artista.