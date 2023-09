Melendi conmemora sus 20 años de carrera con la gira 'Sin noticias', que pasará por solo 10 ciudades

El Milindri vuelve. Holanda vuelve. Y con él y el país al que dedica su primer disco, vuelve también su música de la década de los dos mil.

Melendi conquistó a sus seguidores cuando, este jueves, anunció la gran y más esperada noticia de su carrera: el regreso del rock y las rumbas con las que se abrió paso en la música y conquistó a todo el público nacional.

Después del cortometraje que ha utilizado para lanzar el mensaje a sus fans, el artista asturiano ha informado de fechas y lugares en los que aparecerá con la gira que conmemora sus 20 años de carrera, Sin noticias, en honor a su primer álbum, Sin noticias de Holanda, publicado en2003.

A partir de octubre, Melendi despertará al Milindri para pasar por -solo- 10 ciudades. 10 citas que contarán con colaboradores e incluirá temas que hace tiempo que no vemos interpretar al cantante.

Con una primera parada el 13 de octubre en Zaragoza, el intérprete de Caminando por la vida concluye el tour especial el 22 de diciembre en Barcelona. Su Oviedo natal no está entre las paradas del cantante, un detalle que llama la atención por el patriotismo del que siempre hace gala allá donde va. La gira Sin noticias quedaría así, cuyas entradas estarán a la venta a partir del próximo 7 de septiembre:

13 de octubre - Zaragoza

20 de octubre - Alicante

21 de octubre - Murcia

27 de octubre - Valencia

28 de octubre - Granada

4 de noviembre - A Coruña

10 de noviembre - Bilbao

17 de noviembre - Pamplona

8 de diciembre - Madrid

22 de diciembre - Barcelona

Según asegura EFE, Melendi recuperará canciones poco habituales en su repertorio reciente en directo, no solo de Sin noticias de Holanda, sino de sus primeros discos, "canciones que no ha cantado desde hace más de 15 años", pero "reinventadas desde una perspectiva actual" para la ocasión.

"No me arrepiento de nada, pero son canciones que hice de adolescente, cuando me creía el rey del mundo", explicó el artista a EFE al cumplir diez años de carrera ante las razones por las que ya no se sentía identificado con aquellos temas, no solo musicalmente, sino también por las alusiones al uso de estupefacientes en sus letras, una época que luchó por dejar atrás.

Según relató, fue sobre todo el nacimiento de su hija Carlota lo que le impulsó a cambiar de vida, a cortarse las rastas que lo identificaban en sus inicios y a iniciar un proceso de "limpieza" que se reflejara también en el exterior.

Después de Holanda llegó Que el cielo espere sentao (2005), Mientras no cueste trabajo (2006), Curiosa la cara de tu padre (2008) y Volvamos a empezar (2010), en los que evidenció un progresivo cambio estético y musical. A partir de 2012 y su álbum Lágrimas desordenadas (2012), llegó el cambio irrevocable hacia el pop más clásico, al que siguieron Un alumno más (2014), Quítate las gafas (2016), Ahora (2018), 10:20:40 (2019) y Likes y cicatrices (2021), que completaron su discografía de 11 discos y la venta de más de tres millones y medio de copias vendidas, según cifras de Sony Music.