Las canciones de 'Sin noticias de Holanda' que hablan de drogas y que Melendi dejó de cantar.

La vuelta del Milindri al panorama musical no deja de ser noticia. Melendi ha revolucionado la actualidad con el anuncio más esperado de su carrera.

La nostalgia es la gran protagonista de los últimos tiempos y eso también es aplicable a Melendi que, hace una década, viró la dirección de su música cuando sacó al Milindri, su alter ego dueño de las letras de rumba y rock, de sus creaciones y se quedó con el Melendi de pop y traje, dedicado en cuerpo y alma al pop clásico.

El veinteañero con el pelo lleno de rastas y piercings en la cara se hizo un hueco en la música en español en 2003 con Sin noticias de Holanda, su disco debut, con una música que se grabó en nuestra memoria y perteneció a la época dorada de los dos mil, con grupos como El Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh o Estopa.

10 años más tarde, Melendi acabó con las rastas, los piercings y las repetidas alusiones a la marihuana en sus canciones para despedirse definitivamente del Milindri, del que confesó en una entrevista a EFE hace una década: "No me arrepiento de nada, pero son canciones que hice de adolescente, cuando me creía el rey del mundo".

Aquel hombre ya no se sentía identificado con los temas escritos por su versión de chaval, una época llena de excesos que luchó por dejar atrás. Sin embargo, a su público le costó entenderlo y demandó el regreso del Milindri del que se enamoraron mientras Ramón —nombre de pila de Melendi— renegaba cantar sus canciones en sus conciertos.

Desde 2003 han pasado 11 discos y 20 años, y parece el cantante se ha reconciliado con su yo de hace dos décadas, porque se avecina un giro: Vuelve Holanda, tal y como él mismo ha anunciado este jueves en sus redes sociales.

Hacemos un repaso por las canciones que hacen apología de las drogas en aquel primer álbum, y que hace más de 15 años que no le vemos interpretar en sus directos. Algo que dejará de ser así a partir del próximo 13 de octubre, con la primera fecha de su gira Sin noticias.

Tracklist completo de 'Sin noticias de Holanda'

Mi rumbita pa' tus pies

Desde mi ventana

Sé lo que hicisteis

Sin noticias de Holanda

Un recuerdo que olvidar

Con la luna llena

Hablando en plata

El informe del forense

Vuelvo a traficar

Una historia de tantas

Contando primaveras

Asturias

Moratalá

Trae pa' k esa yerba güena

Sé lo que hicisteis

Melendi - Sé lo que hicisteis (Videoclip Oficial)

Dejarían de existir para mí las flores

De esas que te fumas y lo ves to' a colores

Dejarían de existir tus ojitos verdes

Tus vaqueritos rotos, tus vestidos cortos de vida alegre

Vuelvo a traficar

Melendi - Vuelvo a traficar

Hoy, me voy a comer el mundo

Voy a pasar de este curro

Que ya no me da pa' na'

Y hoy, te voy a decir la verdad

Comienza mi nueva vida

Vuelvo a traficar (¿Cómo?)

Ahogando mis penas, chupando tarjetas

Subiendo tensiones, bajando escaleras

Repleto los bolsones, control de alcoholemia

Esquinas, callejones, gente que trafica y gente que se pone

Moratalá

Moratalá (2006 Remastered Version)

Me voy pa'l barrio

To' contento que la vida hoy me sonríe

Buscando alguien que me sirva y garantice

Que un mal pico no me la vaya a amargar

Trae pa' k esa yerba güena

Trae Pa' K Esa Yerba Güena (2006 Remastered Version)

Una vez más después del famoso verso que convirtió en realidad con la canción Mi rumbita pa tus pies en la que Melendi afirmaba: La Navidad la ha inventao' el Corte Inglés, el artista vuelve a aludir a esta época del año y le escribe a los Reyes Magos y Papá Noel, haciendo referencia a los camellos en los que llegan y jugando con su doble sentido. Un villancico al puro estilo Milindri.

Ya llegó la Navidad

Y los reyes magos

Corren por la ciudad con los regalos

A unos le traen carbón

Porque son malos y a otros le dan por cu...

...Lo-los camellos en el barrio

[...]

Y dejaré de fumar

No frecuentaré los bares

Año nuevo, vida nueva

Pero esta noche aún es vieja

Saca ya esa yerba güena

Sin noticias de Holanda

Melendi - Sin noticias de Holanda

Es el single que lleva el nombre del primer álbum de estudio de Melendi, al que ahora hace homenaje con la giraSin noticias, que celebra 20 años del artista en la música. El tema es un relato explícito sobre la marihuana, su consumo y acceso:

Se oyen sirenas de fondo

En la calle que esta de moda

La madera tras un yonko

Que está corriendo en pelota'

Y grita desesperado

"La chuta o no hay ropa"

Y todos corriendo detrás de aquel pobre diablo

Ay, que tan solo hace visible su ansiedad

Y tras la muchedumbre se oyó un comentario

Que junto al olor de aquel chigre me hizo recordar

Que hoy el cartero me ha dicho que no hay carta para mí

Poniéndome en entredicho que la fuera a recibir

Porque las cartas de Holanda entran muy mal en el país

Huelen demasia'o a planta

Y hay mucho vicio aquí, y hay mucho vicio aquí

Y tras varias deliberaciones

Y dándole muchas vueltas, como le di

Pa' qué voy a fumar hierba de otras naciones

Pudiendo plantar la mía en este país

Ih-ih, ih-ih, ih-ih

Y ahí quedó el pobre yonko to' amorata'o

Ay, de las ostias que los maderos le han regala'o

Y tras la muchedumbre se oyó un comentario

Que junto al olor de aquel chigre me hizo recordar

Que hoy el cartero me ha dicho que no hay carta para mí

Poniéndome en entredicho que la fuera a recibir

Porque las cartas de Holanda entran muy mal en el país

Huelen demasia'o a planta

Y hay mucho vicio aquí, y hay mucho vicio aquí

Que hoy el cartero me ha dicho que no hay carta para mi

Con los ojo' enrojecido' 'tá riéndose de mí

Porque las cartas de Holanda entran muy mal en el país

¿Cómo serás tan canalla?

Mis plantas son pa' mí, mis plantas son pa' mí

Que hoy el cartero me ha dicho que no hay carta para mí

Poniéndome en entredicho que la fuera a recibir

Porque las cartas de Holanda entran muy mal en el país

Huelen demasia'o a planta

Y hay mucho vicio aquí, y hay mucho vicio aquí

Que hoy el cartero me ha dicho que no hay carta para mí

Poniéndome en entredicho que la fuera a recibir

Porque las cartas de Holanda entran muy mal en el país

Huelen demasia'o a planta

Y hay mucho vicio aquí, y hay mucho vicio aquí