El artista británico-libanés ha anunciado una gira europea en honor a Life in Cartoon Motion , que tendrá una única parada en España el 8 de noviembre de 2027 .

Mika se sube de nuevo a los escenarios en 2027 para celebrar con sus seguidores el vigésimo aniversario de Life in Cartoon Motion, su multiplatinum álbum debut en el que se encuentra Grace Kelly, la canción que marcó a toda una época, que seguimos reproduciendo a día de hoy.

Su paso por nuestro país tendrá lugar el 8 de noviembre de 2027 en el Palacio Vistalegre de Madrid. La preventa de entradas se habilitará el próximo martes 1 de diciembre a las 10:00h mediante registro previo y la venta general comenzará el viernes 4 de diciembre a la misma hora desde lasttour.org.

Esta celebración viene acompañada del lanzamiento del álbum Life in Cartoon Motion – Anniversary Edition; la versión ampliada del disco de 2007 incluirá cinco temas inéditos compuestos en aquella etapa. Manteniendo la esencia de ese primer disco, serán producidos junto a Greg Wells, el productor del álbum original.

La estrella internacional que ha colaborado con otros compañeros de la industria como Pharrell Williams, Ariana Grande o Nick Littlemore (Empire of the Sun), siente esta celebración como un momento "de reconexión, celebración y también de una provocación: ¡a vivir la vida más en 'cartoon motion' (movimiento de dibujos animados)!".

Además de sus facetas de compositor, vocalista e intérprete, Mika también se ha convertido en una destacada personalidad televisiva. Ha sido jurado en X Factor Italia y The Piano en Reino Unido, coach en La Voz Francia y actualmente en España, y presentador del programa ganador de la Rose d’Or Stasera Casa Mika.