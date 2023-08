Las pistas que convierten 'Used To Be Young' en una canción de Miley Cyrus a su padre

Used To Be Young es la nueva canción de Miley Cyrus, que se estrena este viernes 25 de agosto y lo hace con no muchas sorpresas.

La cantante, que anunció el lanzamiento con una semana de antelación, ha compartido ya la imagen promocional del single y también la letra. Lo ha hecho en sus redes sociales, en las que ha publicado un extenso mensaje sobre el sentido de este tema, el primero desde la salida de su exitoso disco Endless Summer Vacation (ESV).

"Fue en un momento en que me sentía incomprendida", dice Cyrus sobre el origen del tema. "He pasado los últimos 18 meses tratando de dibujar una imagen sonora de mi punto de vista para compartirla con vosotros. Ha llegado el momento de lanzar una canción que podría seguir perfeccionando eternamente. Aunque mi trabajo ha terminado, esta canción seguirá escribiéndose sola todos los días. El hecho de que permanezca sin terminar es parte de su belleza. Así es mi vida en este momento... inacabada pero completa", apunta la artista, que en TikTok ha publicado la letra en forma de vídeo con una melodía muy familiar que ha llevado a sus seguidores a sacar conclusiones sobre el destinatario de la canción.

"La letra de la canción parece una carta a su padre 😢", apunta un usuario de Twitter cuya teoría cobra fuerza al descubrir de dónde viene la melodía compartida en TikTok.

La música que acompaña a la letra de Used To Be Young (Solía ser joven) es el arranque de Love That Let's Go, la canción de 2010 que canta Miley Cyrus con su padre, Billy Ray Cyrus, como parte de la banda sonora de Hannah Montana Forever (la cuarta temporada de la serie), en la que el cantante interpretaba al padre de la artista.

'Used To Be Young', una canción para su padre

Miley se dirige a otra persona en Used To Be Young y le cuenta que la pérdida de juventud ha cambiado su forma de ser, su carrera... "Sé que solía ser alocada. Sé que solía ser divertida. Dirás que solía ser salvaje. Digo que solía ser joven", le dice en este tema que empezó a componer en un momento clave de su vida en el que, según ha contado ella misma en Instagram, se sentía perdida.

Fue hace 18 meses lo que nos lleva en un momento clave en su relación con su padre. Miley Cyrus rompió con Billy Ray Cyrus en 2022 poco tiempo después del anuncio de la separación de sus padres —en abril de 2022— y tras conocerse el romance del cantante con Firerose, su compañera en el set de Hannah Montana.

Esto último motivaría una fuerte discusión entre padre e hija. "Le dijo que siempre sintió que él estaba tratando de sacar provecho de su fama, que se remonta a cuando interpretó a Hannah Montana en la televisión. Ella cree que Tish es quien la cuida. ¡Es una gran grieta que quizás nunca sane!", dijo una fuente cercana a la revista Blast, que señaló también que la ruptura venía de antes pero que se dejaron de hablar en junio de 2022.

A esto hay que añadir un dato más. Miley Cyrus ha adelantado que la fecha elegida para lanzar la canción es importante para ella. Y lo cierto es que el 25 de agosto es el cumpleaños de Billy Ray Cyrus, lo que da fuerza a esta teoría, especialmente si se tiene en cuenta que Flowers, su canción llena de dardos a su ex Liam Hemsworth, salió el 13 de enero, día del cumpleaños del actor.

Letra en inglés de 'Used To Be Young' de Miley Cyrus

The truth is bulletproof

There's no foolin' you

I don't dress the same

Me and who you say

I was yesterday

Have gone our separate ways

Left my livin' fast

Somewhere in the past

Cause that's for chasin' cars

Turns out open bars

Lead to broken hearts

And going way too far

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

Take one, pour it out

It’s not worth cryin' about

The things you can't erase

Like tattoos and regrets

Words I never meant

And ones that got away

Left my livin' fast

Somewhere in the past

And took another road

Turns out crowded rooms

Empty out as soon

There's somewhere else to go, ooh

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

Ooh

I know I used to be crazy

Messed up but, God, was it fun

I know I used to be wild

That's 'cause I used to be young

Those wasted nights are not wasted

I remember every one

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young