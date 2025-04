Miley Cyrus deja de hablar en tercera persona para agradecer el apoyo a su canción 'End of the World'

Miley Cyrus está de estreno. Desde finales de marzo, la artista estadounidense está compartiendo con el mundo las primeras canciones de su próximo álbum, Something Beautiful, que promete ser su trabajo más experimental y visual hasta la fecha. El disco, que se estrena el 30 de mayo, contará con 13 canciones, de las que ya se conocen tres: Prelude, Something Beautiful y End of the World.

Esta última funciona como el primer sencillo del álbum y como la principal carta de presentación. Cyrus estrenó el tema el pasado viernes 4 de abril con un videoclip muy estético donde interpreta la letra de End of the World, donde pide fingir que no es el fin del mundo para disfrutar el presente. "Gastemos los dólares que has estado ahorrando en un Mercedes-Benz / Y hacer una fiesta como McCartney con la ayuda de mis amigos", canta.

A nivel promocional, Miley Cyrus ha desconcertado a sus fans desde que el 24 de marzo empezó a hablar de sí misma en tercera persona a través de las redes sociales. "Miley Cyrus presenta la portada de su esperado noveno álbum de estudio, Something Beautiful, cuyo lanzamiento está previsto para el 30 de mayo de 2025 a través de Columbia Records", escribió ese mismo día en X o Instagram.

Sin embargo, tras el lanzamiento de tres nuevas canciones, Cyrus ha vuelto a hablar de manera más personas con sus seguidores este martes 8 de abril para agradecer el apoyo recibido a su último tema. "La respuesta a End of the World ha sido increíble. Gracias por todo el amor que le han mostrado a esta canción. Mi nuevo álbum Something Beautiful significa el mundo para mí, ha sido mi mundo durante algunos años. Este proceso ha estado lleno de pura entrega, y ahora poder compartirlo con ustedes es mi mayor alegría. Esto es solo el comienzo. Por siempre suya, Miley", escribe.

Como respuesta a este mensaje, los fans de Miley Cyrus han celebrado que vuelva a hablar con cercanía en redes sociales. Incluso algunos usuarios están bromeando sobre ello al decir que la artista por fin ha recordado la contraseña de sus redes sociales. Sea como fuere, la estadounidense sigue inmersa en el lanzamiento de su próximo álbum, quizás el más ambicioso de toda su carrera.