Miley Cyrus lanza su versión de 'Pyscho Killer' como parte del tributo a Talking Heads

Miley Cyrus forma parte del homenaje musical Everyone’s Getting Involved: A Tribute To Talking Heads’ Stop Making Sense , en el que varios artistas rinden homenaje al álbum-documental en vivo que Talking Head publicó hace 40 años.

Miley Cyrus es la encargada de abrir el disco colaborativo en homenaje a Talking Heads, Everyone’s Getting Involved: A Tribute To Talking Heads’ Stop Making Sense, que ve la luz este 17 de mayo.

Ella es la encargada de versionar uno de los temas más icónicos de la banda, Psycho Killer, que forma parte del debut de Talking Heads, 77, lanzado en 1977.

La de Tennessee forma parte de los artistas seleccionados para homenajear a la banda en Everyone’s Getting Involved: A Tribute To Talking Heads’ Stop Making, un álbum de versiones en el que varios artistas aportan su particular interpretación de las canciones de la banda incluídas en el recordado y remasterizado álbum-documental en vivo en su 40 aniversario.

La intérprete de Flowers y ganadora de dos Premios Grammy adelantó hace unas semanas cómo había dado forma al tema para hacerlo suyo en un evento privado en el Chateau Marmont de Los Ángeles.

En el diverso elenco de artistas que forman parte del proyecto se encuentra, por ejemplo, Paramore, Lorde o Girl In Red. Algunos de ellos no esperaron al lanzamiento del álbum tributo este 17 de mayo y adelantaron sus versiones en diferentes plataformas.

Marie Ulven, nombre real de la noruega Girl In Red, publicó hace semanas cómo suena su versión de Girlfriend Is Better, canción recogida en el álbum Speaking in Tongues de Talking Heads de 1983.