Miley Cyrus, la mejor pareja musical: sus dúos más increíbles

Hace solo unos meses Miley Cyrus sorprendía interpretando a dúo con Metallica el éxito Nothing Else Matters. La artista, que cumple 29 años, es una experta en interpretar temas de otros artistas y triunfa también como pareja musical.

Desde que empezó su carrera en la música en 2006, hace ahora 15 años, Miley Cyrus ha colaborado con numerosos artistas. Metallica ha sido su último dueto, pero antes de la banda de thrash metal ha habido otros, entre los que se incluyen David Bisbal. Quizás no te acordabas, pero la exniña Disney cantaron junto Te miro a ti en 2010.

A estos dúos hay que sumar otros tantos. Miley Cyrus ha protagonizado muchos más duetos. Estos son algunos de los más increíbles.

'Te miro a ti', de Miley Cyrus y David Bisbal

Te miro a ti es uno de de los temas que grabaron para la película La última canción, que se estrenó en la gran pantalla en junio del año 2010. El tema se había escrito en un principio con el objetivo de incluirse en el álbum de Miley Cyrus, pero la cantante que dio vida a Hannah Montana se dio cuenta de que describía por completo la película. “Así que trajimos a un compositor que pudiera adaptarla al piano para mí. Aparece en la película cuando la chica que interpreto le dice a su chico, Will, que toca el piano", contó entonces la artista. El videoclip de la canción se rodó en localizaciones de Miami Beach.

'Sleigh Ride', de Miley Cyrus, Bill Murray y George Clooney

Milyey Cyrus se vistió de Mamá Noel en 2015 para protagonizar el especial navideño de Netflix en el que se lanzó a cantar a dúo con dos actores estadounidenses de renombre: Bill Murray y George Clooney.

Los tres artistas interpretaron Sleigh Ride en el especial A Very Murray Christmas dirigido por Sofía Coppola.

'Dont Dream Is Over', de Miley Cyrus y Ariana Grande

También en 2015 Miley Cyrus se sumó a otra artista, Ariana Grande, para cantar a dúo el tema Don’t Dream It’s Over. Colaboraron para la Fundación Happy Hippie, creada por la cantante de Malibu.

'Night Crawling', de Miley Cyrus y Billy Idol

Night Crawling es un guiño a la música rock de los 80. La canción aparece en el séptimo álbum de estudio de Miley Cyrus, Corazones de Plástico, que se lanzó el 27 de noviembre de 2020 y cuenta con la leyenda del punk-rock inglés y guitarrista Billy Idol.

'Prisioner', de Miley Cyrus y Dua Lipa

Prisioner es un alegato feminista en el que la sensualidad, la sangre y la pasión no dejaron a nadie indiferente. Para esta canción, del disco Corazones de Plástico de 2020, Miley Cyrus contó con la colaboración de Dua Lipa. Juntas unieron fuerzas para reivindicar el feminismo.

'Bad Karma', de Miley Cyrus y Joan Jett

¿Romper corazones genera mal karma? Es de lo que hablan Miley Cyrus y Joan Jett en su este dúo para el disco Corazones de Plástico. Sin embargo, ellos dicen no creer en la suerte, y así lo cantan en esta exitosa colaboración de 2021.

[[H3:‘Nothing Else Matters’, de Miley Cyrus y Metallica]]

La última gran colaboración de Miley Cyrus llegó en septiembre 2021. Es la canción Nothing Else Matters que canta con Metallica en el disco The Metallica Blacklist, el homenaje que los reyes del heavy metal se han hecho a sí mismos para celebrar el treinta aniversario de The Black Album.

La unión de la cantante y la banda fue todo un éxito, hasta el punto que los artistas la presentaron el tema en The Howard Stern Show, donde Metallica y Miley hicieron una interpretación magnífica, aunque más al estilo metalero original.