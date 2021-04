Así se conocieron Mónica Cruz y Dani Martín: una bonita historia del pasado

Minutos antes de que el videoclip de Cómo me gustaría contarte viera la luz, el cantante charlaba en Youtube junto a Susana Abaitúa, Mónica Cruz y Nadia de Santiago de lo especial que ha sido este proyecto para todos. "Es un vídeo precioso", decía el cantante, deseoso de que sus seguidores descubriesen ese clip lleno de sensibilidad que sirve de homenaje para su hermana Miriam, que falleció en 2009.

Aunque fue breve, la conversación dio para mucho. Dani Martín reconocía que cuando compuso la canción no estaba nada contento con el resultado, pero aun así se la presentó a su equipo. "Ya teníamos el disco casi cerrado, la lleve al estudio y le gustó a todo el mundo. A mí me parecía una mierda pero a ellos les gustaba, así que la metimos en el disco. Luego todo ha ido viniendo", resumía el cantante, que no supo ver en un primer momento la obra que él mismo había creado. Una letra sencilla y común, pero llena de aristas que ejemplifican a la perfección la añoranza que se siente cuando perdemos a un ser querido.

"Había una energía muy bonita en el rodaje"

"Han sido super generosas conmigo", contaba Dani refiriéndose a las seis actrices que forman parte del clip. "Me apetecía hacer un homenaje a mi hermana, con una sonrisa", añadía.

Para las seis actrices que forman parte del proyecto también ha sido algo muy especial. "Nos pasó a casi todas que terminamos de rodar y nos quisimos quedar. Había una energía tan tan bonita. La gente estaba a una y eso fue muy bonito", señala Susana Abaitua, que reconocía que se quedó más tiempo en el set solo para disfrutar de esa energía. "Yo termine a las 6 de la tarde y me quedé hasta las 9 de la noche, creo que se nota, que es muy bonito", añadía Abaitua.

"Para mí es un placer acompañarte en algo tan personal, y lo que hemos comentado, que la grabación fue increíble, se respiraba amor por todos los poros. Fue algo mágico y eso traspasa, estoy feliz una y mil veces", señalaba Nadia de Santiago.

Mónica Cruz y Dani Martín, amigos desde la infancia

Sin pretenderlo, Mónica Cruz desvelaba la íntima relación que guarda con el cantante, al que conoce desde hace muchos años y del que se ha mostrado muy orgullosa.

"Yo que te conozco hace ya unos añitos, puedo decir que lo más bonito es ver que cuando han pasado los años y han pasado tantas cosas, está todo colocado en otro sitio", explicaba la actriz, que reconoce que tras 10 años del fallecimiento de Miriam, la herida ha dejado de sangrar aunque el dolor permanece. "Eso me hace muy feliz, verte desde la tranquilidad, y que me hayas dado la oportunidad de estar aquí como amiga tuya que soy, es donde te quería ver hace mucho tiempo", contaba.

Acto seguido, el cantante desvelaba dónde había nacido esa relación tan estrecha y especial. "Mónica y yo nos conocemos hace muchos años porque nuestras madres son amigas, y mi hermana iba clases de baile en la misma escuela que bailaban Mónica y su hermana Penélope. Estuvieron compartiendo un monto de cosas de ballet y de flamenco", recordaba el artista.

"Yo creo fueron los momentos mas importantes, la niñez, la adolescencia... Todo lo que nos aportó esa academia, a tu hermana, a la mía y a mí es algo que nos llevamos siempre. Fue muy bonito compartir esos años ahí", decía Mónica un tanto abrumada.

"A Mónica le agradezco el amor que le ha dado a mi madre todos estos años, le ha salido de dentro hacerlo", valoraba el cantante, visiblemente emocionado.

En el vídeo, una escuela de baile

Tras esta revelación, las escenas del vídeo cobran todavía más sentido. Miriam, la hermana de Dani Martín, era una amante del baile, una disciplina que seguro le dio grandes alegrías y a través de la que su hermano le brinda ese homenaje que tanto se merece.