Morad: de ser 'invisible' en un centro de menores a convertirse en la voz de la calle

En menos de tres años, Morad El Khattouti El Horami se ha convertido en uno de los grandes referentes de la música urbana en nuestro país. A sus 23 años, este joven de ascendencia marroquí del barrio de La Florida de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, supera los 4,6 millones de oyentes mensuales en Spotify y en Youtube cuenta con más de 1,2 millones de suscriptores.

Es precisamente aquí, en las redes sociales, donde su música se ha ido popularizando en los últimos años y prácticamente cualquier videoclip que ha sacado en los últimos meses se ha convertido en número uno en tendencias en España. Un ejemplo de ello es su último tema junto a Bizarrap —el productor argentino que ha trabajado con artistas urbanos de la talla de Nicki Nicole, Nathy Peluso, Anuel Aa o Nicky Jam— que en menos de 10 horas ya superaba los 2,5 millones de reproducciones.

Desde que lanzó Lo que quiera, su primer tema de forma profesional lanzado en 2019, el éxito de Morad ha ascendido a una velocidad de vértigo. Una de sus canciones formará parte de la banda sonora del FIFA 22, se ha convertido en imagen de OVO, la firma de moda de Drake y sus entrada se agotan al poco tiempo de salir a la venta.

El éxito de relatar la realidad

A diferencia de la gran mayoría de los traperos, Morad no centra las temáticas de sus canciones en drogas, sexo y fiestas. El éxito de su música reside en explicar relatos crudos y reales de lo que viven muchos otros jóvenes como él en barrios de todo el mundo.

De hecho, su primer disco se llama M.D.L.R. acrónimo de la frase en francés "mec de la rue", que en español significa "chaval de la calle". "Damos voz a la gente que trabaja. A mí me escuchan muchos trabajadores humildes que cogen su furgoneta y se van a repartir y se ponen todo el día el Morad. O que van al metro a trabajar de seguridad. O de basureros", explicó el artista en una entrevista para El Mundo.

Una realidad que, tal como ha explicado, a veces obliga a recurrir a "hacer las cosas mal" para poder sobrevivir: "Por mucho que tengas, que sepas que vienes de la clase obrera, donde el pan se busca y ya está, no hay nada más. Solo vivimos para eso y cuidar de la familia el día de mañana. Para lograrlo, puedes hacer el mal para llegar al bien. O hacer el bien para llegar a un bien mejor".

Su experiencia en un centro de menores

Antes de vivir de la música, Morad ha tenido una adolescencia de lo más complicada, por la que paso incluso por un centro de menores cuando tenía 12 años. "Mi experiencia fue mala. Veía mucho daño a los chavales, los dejaban mal... Como yo he salido cantante otro podría haber sido otra cosa. Éramos muchos con futuro ahí", confesó en una entrevista para El Periódico.

"Lo pasas mal porque es un tiempo que te hacen estar fuera del sistema, no te puedes adaptar hasta que salgas. Te hacen sentir que ya se ha acabado todo. Y no puedes pensar con 15 años que la vida se ha acabado, que no vas a ser nada", añadió.

Sus problemas con la justicia: le piden dos años y medio de cárcel

A pesar de haber alcanzado la fama tan rápido en tan poco tiempo, Morad continúa teniendo problemas con la justicia. Poco después de congregar a 2.000 personas (agotando entradas) en el Estadi Olímpic de Barcelona a principios de septiembre, Morad tenía que ser juzgado días más tarde, el lunes 13 de septiembre, por intentar robar un piso en Barcelona en 2018 junto a un amigo y amenazar de muerte a un vecino que los pilló y les hizo una foto.

Sin embargo, este juicio ha sido aplazado porque el artista alegó que sentía un fuerte dolor en el pecho y no acudió a declarar. La Fiscalía le pide por este caso dos años y medio de cárcel.

Además, el pasado verano fue multado junto a otros amigos por saltarse el toque de queda, y son constantes las quejas de los vecinos de La Florida por las fiestas y los rodajes a horas intempestivas de Morad y sus amigos que impiden el descanso vecinal.