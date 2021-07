Morat: "Es un privilegio ser hombre en la industria, jamás hemos recibido comentarios sobre nuestra imagen, el peso o la ropa"

Ha pasado ya mucho tiempo desde aquel Cómo te atreves, el tema con el que los chicos de Morat se dieron a conocer al gran público en España. Desde entonces, la banda ha desarrollado un sonido tan característico que ya es sello propio. Juan Pablo Villamil, Simón, Martín y Juan Pablo Isaza presentan a Europa FM su tercer álbum de estudio, ¿A Dónde Vamos?.

El tema '¿A Dónde Vamos?', que da nombre al disco, se estrenó en 2019. ¿Sabíais ya en ese momento que sería el nombre del álbum?

"Fue una bonita coincidencia, pero en ese momento el disco se iba a llamar de otra manera. No habíamos decidido el nombre, pero el concepto con el que estábamos trabajando era distinto. Luego con lo que pasó de la pandemia no queríamos que el disco fuese impermeable al contexto y a lo que estaba pasando alrededor y se dio la bonita casualidad de que ¿A dónde vamos? es una pregunta bastante en consonancia con lo que estaba pasando. Se dio que el título de una canción también nos hablaba de algo un poco más grande y nos pareció un título muy apto", cuenta Simón.

Durante el confinamiento, ¿recurristeis a la música como terapia? ¿Puede ayudar a cambiar el estado de ánimo?

"Sí, claro. Nosotros no solo lo sabemos porque lo experimentemos, sino por los testimonios que recibimos de la gente que nos escucha, que son muy alentadores para seguir haciendo lo que hacemos. En la pandemia nos llegaron muchos mensajes y eso nos motiva mucho a seguir haciendo", explica Isaza.

Desde 'Balas Perdidas' (2018) habéis sacado grandes éxitos, ¿estarán todos en este disco?

"Algunos de esos temas no estarán porque el featuring o la colaboración que hacíamos venía de parte del repertorio del otro artista, pero en general prácticamente todo lo que sacamos va a ir en el disco", cuenta Villamil.

De los temas inéditos, ¿cuál creéis que va a sorprender a vuestros seguidores?

"Hay dos temas en particular que exploran sonidos nuevos, en especial uno que se llama Simplemente Pasan, la colaboración con Cami. Creo que muestra una faceta de Morat que llevábamos intentado mostrar mucho tiempo, pero no habíamos logrado dar con el punto para mostrar el lado 'tropical'. Hay un género que se hizo muy famoso en Colombia hace mucho tiempo, que se llama tropipop, que es como que tiene baterías mucho más arriba. La producción es de Juan Pablo Vega, un artista un poco más indie, tiene un toque que hace que suene distinto y es un lugar donde nos sentimos muy cómodos", asegura Martín.

¿Habrá sorpresas en los conciertos de este verano?

"El concierto entero va a ser una sorpresa", celebran todos.

Escuchamos a Simón cantar en 'Date la Vuelta', ¿qué te animó a coger el micro?

"He cantando ya un par de canciones en otros discos y digamos que la idea era un poco seguir con la tradición de que Martín o yo cantamos alguna canción en los discos. La verdad que me tiene muy contento porque siento que es una canción no sobre la cuarentena, pero pensada y basada en cosas que sucedieron ahí. A mí me removieron mucho las cifras de la violencia con las parejas, me pegó fuerte y la canción viene de un ejercicio de pensar qué pasaría si un día mi hermanita llegase a la casa con un novio que la trata fatal, una relación supertóxica, y cuál sería la forma de dar un buen consejo. Era como ese ejercicio de empatía y ese ejercicio de tratar en pensar cómo dar un buen consejo, que no es una pregunta tan fácil", cuenta Simón.

¿Cómo ha sido trabajar con artista mujeres como Cami o Danna Paola?

"Con Cami tenemos una relación de hace mucho tiempo y llevábamos un montón esperando que llegase la canción perfecta, habíamos escrito más canciones... Ella cantó en un concierto nuestro muy importante que fue en el WiZink Center de Madrid en 2019, que lo grabamos, y ahora esta canción es muy especial, se llama Yo no Merezco Volver y cantada con Cami es hasta mejor que la versión original, así que con Cami ya habíamos tenido mucha química musical. Danna Paola sí fue una sorpresa que nos encantó, nos hemos dado cuenta con el tiempo que las voces femeninas interactúan muy bien con nuestras voces. Nosotros cantamos todos en los estribillos y cuando una voz femenina se cuela en la mitad realmente contrasta y eso nos gusta mucho, además nuestros fans nos lo venían pidiendo hace mucho", dice Isaza.

¿Creéis que la industria y el público en general exige más a las artistas solo por el hecho de ser mujer?

"Nosotros tenemos una percepción limitada porque somos hombres y la realidad es que a nosotros se nos mira menos en muchos aspectos. Jamás hemos recibido comentarios sobre nuestra imagen, sobre nuestro peso, la ropa que usamos... Como que son muy pocos, hay algunos, pero definitivamente nosotros nunca hemos tenido que estar supermusculosos, no hay un estereotipo, un cuerpo que se nos exija, ni actitudes ni comportamiento, y creo que eso forma parte del privilegio, el privilegio es ser hombre en la industria, es completamente real", explica Simón.

Hace ya tiempo que os conocemos en España, ¿echáis de menos el anonimato?

"Ahora con el tema de las mascarillas parece que es más fácil pasar desapercibido y es algo que se agradece un poco, a la hora de pasear por una gran avenida con mucha gente, como cualquier persona normal, porque consideramos que somos personas normales. Como en cualquier trabajo son unas por otras y creo que es uno de los sacrificios que uno tiene que hacer para que la cosa funcione. Al final diría que es algo con lo que hemos hecho las paces y es lo que hay que sacrificar para que el proyecto salga adelante", cuenta Martín. "Hay días de crisis", matizan todos al unísono.

Podéis contar alguna anécdota divertida que recordéis con un fan

"Me pasó una cosa muy boba pero que para mí representó mucho. Una vez en una entrevista dije que me gustaba un cubo con cuadradillos que sirve para desestresarse y tiempo después una niña me lo regaló y yo ni siquiera me acordaba que lo había dicho. Para mí siempre significó un montón, la verdad", recuerda Villamil.

Os habéis posicionado en redes sociales respecto a cuestiones políticas, como la Reforma Tributaria de Colombia, ¿os sentís con el deber de hacerlo?

"Nosotros nunca hemos dicho nada con lo que nos estemos convencidos. Nosotros siempre que hemos tomado una posición política procuramos hacerlo intentando informarnos lo máximo y tratando de ser lo más acertados en el momento. Creo que la gente con grandes plataformas que da su opinión de estas cosas, si no es una opinión informada, no vale. Hablar por hablar no vale de nada", explica Simón.