Morrissey cancela su concierto en las Noches del Botánico de Madrid por problemas de salud

El cantante británico Morrissey, de 66 años, ha tenido que cancelar su concierto de este jueves 12 de junio en el Festival Noches del Botánico de Madrid "por prescripción médica", tal y como ha anunciado la propia organización a unas horas del espectáculo.

"Morrissey está recibiendo tratamiento médico por un caso de sinusitis aguda"

"Lamentamos comunicar que la actuación de Morrissey queda cancelada debido a problemas médicos del artista. Dado que no ha sido posible reprogramar el concierto dentro del calendario del ciclo, la actuación queda cancelada definitivamente", informa el festival, que comparte el comunicado recibido por la oficina del cantante: "Morrissey está recibiendo tratamiento médico por un caso de sinusitis aguda. Como resultado, y con gran pesar, la actuación prevista en Madrid queda cancelada".

Qué pasa con las entradas

La organización de Noches del Botánico informa de que todas las personas que hayan comprado entradas de manera digital recibirán "el reembolso completo de forma automática en los próximos días" sin necesidad de "realizar ninguna gestión adicional". Para quienes hayan adquirido tickets a través de centros comerciales o agencias de viajes de El Corte Inglés de manera física, los usuarios deberán "acudir al mismo punto de venta para solicitar el reintegro".

"Recordamos que este concierto ya no está disponible en ninguna plataforma oficial. Si ves entradas aún anunciadas, te rogamos no comprarlas, ya que podrían proceder de webs fraudulentas o canales de reventa no autorizados", añade el festival. "Para cualquier duda, puedes consultar nuestro centro de ayuda. Sentimos los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar", concluye su comunicado.

Según publica Muzikalia, Morrissey lleva cancelados un total de 357 conciertos a lo largo de su carrera musical "por problemas de salud, polémicas personales o razones logísticas".